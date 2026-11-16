Пенсия по инвалидности II группы в Украине составляет 90% от пенсии по возрасту. На итоговую сумму влияют страховой стаж, заработная плата и факт трудоустройства.

Пенсионные выплаты в Украине начисляют по разным схемам, и пенсия по инвалидности II группы не исключение. Ее считают как процент от пенсии по возрасту, на которую человек имел бы право по своему стажу и заработку.

Для II группы инвалидности это 90% пенсии по возрасту. Поэтому у каждого сумма своя: она зависит от того, сколько лет человек официально работал и с какой зарплаты уплачивались взносы в Пенсионный фонд.

Сколько платят по разным группам

Закон определяет три уровня выплат. Больше всего получают люди с I группой - 100% пенсии по возрасту. Для II группы предусмотрено 90%, для III группы - 50%.

Если на момент установления инвалидности стажа не хватает, назначают социальную помощь, а не полную страховую пенсию. Именно поэтому стаж здесь имеет едва ли не наибольшее значение.

От чего зависит итоговая сумма

Кроме группы, на размер выплаты влияют страховой стаж, средняя зарплата, с которой уплачивались взносы, и факт трудоустройства пенсионера.

Минимальная пенсия по инвалидности для неработающих лиц не может быть ниже прожиточного минимума, установленного для лиц, потерявших трудоспособность. Для тех, кто продолжает работать, нижний порог несколько иной.

Как оформить пенсию по инвалидности

Сначала нужно пройти оценивание повседневного функционирования. С начала 2025 года вместо МСЭК работают экспертные команды, которые устанавливают группу инвалидности.

После этого с документами обращаются в Пенсионный фонд. Понадобятся паспорт, идентификационный код, документы о страховом стаже и справка о группе инвалидности.

Заявление можно подать в сервисном центре ПФУ или онлайн через личный кабинет на портале электронных услуг фонда.

Ранее Politeka сообщала, пенсия после смерти мужа или жены: кто и как может получить выплату.

Также Politeka сообщала, пенсия на карте: кому грозит остановка выплат.