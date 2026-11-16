Ученые выяснили, что около 85% заряженных частиц, усиливающих геомагнитные бури, поступают из верхних слоев земной атмосферы, а не из солнечного ветра. Это открытие меняет подход к прогнозированию космической погоды и ее влияния на людей.

Магнитные бури бьют по самочувствию украинцев все ощутимее, и теперь стало понятно почему: земная атмосфера сама усиливает эти космические возмущения. Исследование, опубликованное в журнале Science Advances, показало, что тяжелые ионы кислорода из верхних слоев атмосферы составляют около 85% заряженных частиц, которые разгоняют геомагнитную бурю, а вклад солнечного ветра оказался незначительным.

Речь идет о буре Gannon storm, которую еще называют Mother's Day storm. Она началась 10-11 мая 2024 года после нескольких мощных выбросов плазмы на Солнце, которые объединились в космосе и столкнулись с магнитосферой Земли. Индекс SYM-H, характеризующий геомагнитные возмущения, опустился до -518 нанотесла - это второй самый низкий показатель за весь период наблюдений с 1981 года.

Ключевые измерения сделал японский спутник Arase, запущенный еще в 2016 году. Его приборы измеряют массу и энергию отдельных ионов. Аппарат пролетел сквозь область так называемого кольцевого тока - пояса заряженных частиц, которые циркулируют вокруг Земли на высоте тысяч километров и своим движением создают магнитное поле, частично ослабляющее земное.

Вблизи пика бури магнитное поле ослабло примерно на 40% на высоте около 16 000 км, и это произошло значительно ближе к Земле, чем во время предыдущих подобных возмущений. То есть атмосферные ионы буквально «притягивают» бурю ближе к поверхности, из-за чего ее влияние на людей, связь и технику становится заметнее.

Для метеозависимых людей это означает, что силу будущих бурь теперь придется оценивать не только по параметрам солнечного ветра, но и по состоянию верхней атмосферы Земли. Более точные прогнозы помогут заранее предупреждать об угрозах для спутников, навигации, связи и энергетической инфраструктуры - всего того, от чего зависит привычный ритм жизни.

Почему это важно для обычных людей

Сильные магнитные бури традиционно связывают с головной болью, перепадами давления, бессонницей и обострением хронических болезней у чувствительных людей. Если атмосфера способна усиливать бурю и «опускать» ее ближе к поверхности, то и реакция организма на одно и то же космическое событие может быть заметнее, чем ожидалось по старым моделям прогноза.

Дальнейшее изучение этого механизма легло в основу предложенной японской миссии FACTORS с двумя спутниками. Она должна исследовать, как именно атмосферные ионы попадают в магнитосферу и влияют на развитие бурь. О результатах сообщает украинский телекоммуникационный портал Portaltele.

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