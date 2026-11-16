Гаражам в Україні нараховують податок на нерухомість без жодної пільгової площі. Розповідаємо, хто платить і скільки доведеться віддати.

Податок на нерухомість в Україні стосується не лише квартир і будинків. Власникам гаражів теж нараховують цей платіж, і для них не передбачено жодної неоподатковуваної площі.

Як повідомляє 24 Канал, гаражі належать до нежитлової нерухомості, тож їхні власники зобов'язані сплачувати податок. Йдеться про об'єкти, право власності на які офіційно зареєстровано. Податок нараховується на всю площу приміщення незалежно від її розміру.

Із житлом діють зовсім інші правила. Власники квартир не платять за перші 60 квадратних метрів, а власники приватних будинків - за 120. Якщо площа більша, податок рахують лише на різницю. Для гаражів такого звільнення немає, тому платіж можуть нарахувати навіть за невелике приміщення.

Скільки коштує податок на гараж

Єдиної ставки податку на гаражі в Україні немає, її встановлюють місцеві органи влади. Під час розрахунку враховують загальну площу приміщення та ставку, що діє в конкретному населеному пункті. Тому власники однакових гаражів у різних містах можуть платити різні суми.

Наприклад, якщо площа гаража становить 20 квадратних метрів, за максимальної ставки 120 гривень за квадратний метр власник заплатить 2 400 гривень на рік. Якщо місцева влада затвердила нижчу ставку, сума буде меншою.

Фізичним особам самостійно рахувати податок не потрібно. Це робить податкова служба, яка надсилає власнику повідомлення-рішення із сумою та строком сплати. Окрему декларацію подавати не треба. Якщо не заплатити вчасно, за прострочення нарахують штраф.

Як перевірити суму податку

Нарахований податок на нерухомість можна перевірити онлайн в електронному кабінеті платника податків. Там видно суму платежу, наявність заборгованості та строки сплати. Це зручно, якщо повідомлення-рішення не дійшло поштою.

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