Погода в Україні різко змінюється із приходом зими - Ель-Ніньо набирає сили, і синоптики вже попереджають, яким буде цей сезон: від аномального тепла до Нового року до морозів за -20.
Ель-Ніньо - природне явище в Тихому океані, яке впливає на погоду в усьому світі. Коли воно посилюється, змінюється циркуляція повітря, і це позначається на температурі в Європі та в Україні. Саме тому прогноз на зиму 2026-2027 зараз виглядає нестабільно.
Якою буде зима в Україні
За попередніми оцінками синоптиків, до Нового року в Україні утримуватиметься відносно тепла погода. Стабільного снігового покриву поки що не прогнозують, хоча окремі похолодання та мокрий сніг у листопаді та грудні можливі.
Коли вдарять морози
Основні холоди очікуються в січні та лютому. У найхолодніші ночі температура може опускатися до -20 градусів, особливо на півночі та сході країни. Однак тривалих аномальних морозів, як бувало в попередні зими, поки що не прогнозують.
Кліматологи пояснюють: Ель-Ніньо часто дає ефект "температурних гойдалок". Після м'якого старту зима може різко нагадати про себе снігопадами та ожеледицею, тож комунальникам і водіям радять бути готовими до різких перепадів.
Чого чекати від зими
Тож зима в Україні прогнозується нерівномірною: теплий початок, періодичні похолодання, а потім морози до -20. Аномального тепла на весь сезон, найімовірніше, не буде, але й суцільної льодової зими теж не очікують - погода залишатиметься мінливою.
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