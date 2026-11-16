Ель-Ніньо набирає сили, тож зима в Україні обіцяє бути нестабільною: від аномального тепла до Нового року до морозів за -20 градусів у січні та лютому.

Погода в Україні різко змінюється із приходом зими - Ель-Ніньо набирає сили, і синоптики вже попереджають, яким буде цей сезон: від аномального тепла до Нового року до морозів за -20.

Ель-Ніньо - природне явище в Тихому океані, яке впливає на погоду в усьому світі. Коли воно посилюється, змінюється циркуляція повітря, і це позначається на температурі в Європі та в Україні. Саме тому прогноз на зиму 2026-2027 зараз виглядає нестабільно.

Якою буде зима в Україні

За попередніми оцінками синоптиків, до Нового року в Україні утримуватиметься відносно тепла погода. Стабільного снігового покриву поки що не прогнозують, хоча окремі похолодання та мокрий сніг у листопаді та грудні можливі.

Коли вдарять морози

Основні холоди очікуються в січні та лютому. У найхолодніші ночі температура може опускатися до -20 градусів, особливо на півночі та сході країни. Однак тривалих аномальних морозів, як бувало в попередні зими, поки що не прогнозують.

Кліматологи пояснюють: Ель-Ніньо часто дає ефект "температурних гойдалок". Після м'якого старту зима може різко нагадати про себе снігопадами та ожеледицею, тож комунальникам і водіям радять бути готовими до різких перепадів.

Чого чекати від зими

Тож зима в Україні прогнозується нерівномірною: теплий початок, періодичні похолодання, а потім морози до -20. Аномального тепла на весь сезон, найімовірніше, не буде, але й суцільної льодової зими теж не очікують - погода залишатиметься мінливою.

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