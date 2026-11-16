Президент підписав закон про кримінальну відповідальність за схеми з «дроп-рахунками». Тепер каратимуть не лише організаторів шахрайств, а й тих, хто передає чи продає власні картки.

Шахрайство з банківськими картками в Україні тепер каратиметься кримінально: Президент Володимир Зеленський підписав закон, який запроваджує відповідальність за передачу платіжних інструментів шахраям. Йдеться про так звані «дроп-рахунки», через які зловмисники виводять гроші, вкрадені в українців.

Документ (законопроєкт №16013) вносить зміни до Кримінального кодексу. Головна новина для звичайних людей - під кримінальну статтю тепер потрапляє не лише той, хто сам краде гроші, а й той, хто продає чи передає свою картку для таких схем.

Що саме каратиметься

Закон розширює перелік незаконних дій із платіжними інструментами. Під відповідальність підпадає підроблення платіжних карток, платіжних інструкцій та інших засобів доступу до банківських рахунків. А також придбання, зберігання, перевезення і збут підроблених документів.

Окремо каратиметься проведення платіжних операцій на підставі підроблених документів та неправомірний випуск або використання електронних грошей.

Які покарання передбачені

За підроблення платіжних карток та їх використання встановлено штраф від 3 до 7 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження чи позбавлення волі на строк від двох до чотирьох років.

За незаконне заволодіння банківськими картками, даними для доступу до рахунків чи електронних гаманців - штраф від 4 до 8 тисяч неоподатковуваних мінімумів або обмеження чи позбавлення волі на строк від трьох до п'яти років.

Якщо злочин вчинено повторно або групою осіб за попередньою змовою, покарання найсуворіше - від чотирьох до шести років позбавлення волі або штраф від 5 до 10 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Кого торкнеться найбільше

Запроваджується відповідальність саме за передачу, отримання, придбання та зберігання платіжних карток чи доступу до рахунків, якщо це робиться з метою шахрайства. Тобто каратимуть і «дропів» - людей, які свідомо віддають свої картки зловмисникам за невелику плату.

Як наголошує Укрінформ, відповідальність тепер загрожує не лише організаторам шахрайських схем, а й особам, які забезпечують їхню фінансову інфраструктуру - залучають номінальних власників рахунків та передають або продають їм платіжні інструменти.

Що робити, щоб самим не стати фігурантом

Юристи радять українцям ніколи не передавати власну банківську картку, пін-код чи дані для входу в мобільний банкінг іншим людям, навіть знайомим. Будь-яка «підробітка», яка передбачає передачу картки в чуже користування, - це майже гарантований шлях до кримінальної справи.

Якщо ви помітили, що вашу картку хтось використовує без вашого відома, варто негайно заблокувати її через застосунок банку або гарячу лінію та повідомити в поліцію.

Закон набирає чинності після офіційного опублікування і спрямований на імплементацію Директиви ЄС 2019/713 щодо боротьби з шахрайством із безготівковими платіжними засобами.

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