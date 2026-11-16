Президент подписал закон об уголовной ответственности за схемы с «дроп-счетами». Теперь наказывать будут не только организаторов мошенничеств, но и тех, кто передает или продает собственные карты.

Мошенничество с банковскими картами в Украине теперь будет караться уголовно: Президент Владимир Зеленский подписал закон, который вводит ответственность за передачу платежных инструментов мошенникам. Речь идет о так называемых «дроп-счетах», через которые злоумышленники выводят деньги, украденные у украинцев.

Документ (законопроект №16013) вносит изменения в Уголовный кодекс. Главная новость для обычных людей - под уголовную статью теперь попадает не только тот, кто сам крадет деньги, но и тот, кто продает или передает свою карту для таких схем.

Что именно будет наказываться

Закон расширяет перечень незаконных действий с платежными инструментами. Под ответственность подпадает подделка платежных карт, платежных инструкций и других средств доступа к банковским счетам. А также приобретение, хранение, перевозка и сбыт поддельных документов.

Отдельно будет наказываться проведение платежных операций на основании поддельных документов и неправомерный выпуск или использование электронных денег.

Какие наказания предусмотрены

За подделку платежных карт и их использование установлен штраф от 3 до 7 тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан либо ограничение или лишение свободы на срок от двух до четырех лет.

За незаконное завладение банковскими картами, данными для доступа к счетам или электронным кошелькам - штраф от 4 до 8 тысяч не облагаемых налогом минимумов либо ограничение или лишение свободы на срок от трех до пяти лет.

Если преступление совершено повторно или группой лиц по предварительному сговору, наказание самое суровое - от четырех до шести лет лишения свободы или штраф от 5 до 10 тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Кого коснется больше всего

Вводится ответственность именно за передачу, получение, приобретение и хранение платежных карт или доступа к счетам, если это делается с целью мошенничества. То есть наказывать будут и «дропов» - людей, которые сознательно отдают свои карты злоумышленникам за небольшую плату.

Как отмечает Укринформ, ответственность теперь грозит не только организаторам мошеннических схем, но и лицам, которые обеспечивают их финансовую инфраструктуру - привлекают номинальных владельцев счетов и передают или продают им платежные инструменты.

Что делать, чтобы самим не стать фигурантом

Юристы советуют украинцам никогда не передавать собственную банковскую карту, пин-код или данные для входа в мобильный банкинг другим людям, даже знакомым. Любая «подработка», которая предусматривает передачу карты в чужое пользование, - это почти гарантированный путь к уголовному делу.

Если вы заметили, что вашу карту кто-то использует без вашего ведома, стоит немедленно заблокировать ее через приложение банка или горячую линию и сообщить в полицию.

Закон вступает в силу после официального опубликования и направлен на имплементацию Директивы ЕС 2019/713 по борьбе с мошенничеством с безналичными платежными средствами.

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