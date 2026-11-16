У жовтні медіанна вартість однокімнатної квартири на вторинному ринку Івано-Франківщини сягнула 81 500 доларів, що на 3% більше, ніж місяцем раніше. За цим показником область посіла третє місце в Україні.

Подорожчання квартир у західних областях України продовжується - на Івано-Франківщині медіанна ціна однокімнатної квартири на вторинному ринку за жовтень виросла на 3% і сягнула 81 500 доларів.

За вартістю такого житла Прикарпаття посіло третє місце серед усіх регіонів України. Про це свідчать дані українського маркетплейса Dim.ria, які опублікувало видання Фіртка.

Скільки коштують квартири на Прикарпатті

Медіанна ціна однокімнатної квартири у старому житловому фонді Івано-Франківської області у жовтні становила 81 500 доларів. За місяць показник зріс на 3%.

Для порівняння, на Закарпатті медіанна вартість такої квартири сягнула 85 тисяч доларів - стільки ж, як у Києві. Тобто західні області стабільно утримують високі цінові позиції на вторинному ринку нерухомості.

Пропозиція все ще перевищує попит

Попри високу вартість квартир, на Івано-Франківщині помітний невеликий розрив між пропозицією та попитом. У жовтні кількість виставленого на продаж житла перевищувала зацікавленість покупців у 1,1 раза.

В інших регіонах цей розрив значно більший: у Київській області - у 2,3 раза, у Києві - у 2,2 раза, на Одещині - у 1,7 раза. Отже, на Прикарпатті співвідношення пропозиції та попиту залишається відносно збалансованим.

Загальноукраїнський ринок втрачає активність

У жовтні вторинний ринок нерухомості України показав ознаки сповільнення. Кількість оголошень про продаж квартир скорочувалася, а попит падав майже в усіх регіонах.

Найбільше пропозиція зменшилася в Києві - на 63%, а також у Київській області - на 25%. Попит найвідчутніше скоротився у Тернопільській області - на 25%, Вінницькій - на 22%, Хмельницькій та Кіровоградській - на 20% у кожній.

Зростання зацікавленості покупців зафіксували лише у двох областях: у Дніпропетровській (плюс 10%) та Закарпатській (плюс 4%).

На що звертати увагу покупцю

Купуючи квартиру на вторинному ринку, варто пам'ятати: ціни в оголошеннях часто вказують у доларах, але розраховуватися доведеться у гривні за актуальним курсом. Перед угодою перевірте документи на право власності та відсутність обтяжень - це можна зробити через державний реєстр.

Раніше Politeka повідомляла, які програми житла для ВПО діють в Україні та чому квартир досі бракує.

Також Politeka повідомляла, девелопер попередив, на скільки зростуть ціни на квартири в Україні наступного року.