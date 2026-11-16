В ноябре 2026 года "Киевстар" пересмотрел стоимость тарифов для абонентов с предоплатой и по контракту. Самый дешевый пакет "ВСЕ РАЗОМ Легкий Контракт" подорожал с 370 до 470 гривен в месяц, но вместе с ценой вырос и объем услуг.

Тарифы "Киевстара" подорожали для части абонентов - в среднем цены пакетов выросли на 100-150 гривен. Самый дешевый тариф для физических лиц теперь стоит 470 гривен в месяц вместо прежних 370.

Речь идет о пакете "ВСЕ РАЗОМ Легкий Контракт". Как сообщает оператор, за эти деньги абонент получает 40 ГБ мобильного интернета, из которых 18 ГБ можно использовать в роуминге.

Что входит в тариф за 470 гривен

Кроме интернета, пользователи получают безлимитные звонки внутри сети "Киевстар", 500 минут для разговоров в Украине и за рубежом, а также 500 SMS. Дополнительно в тариф включен домашний интернет со скоростью до 300 Мбит/с.

К пакету можно подключить две "Суперсилы" на выбор. Среди вариантов - "Киевстар ТВ" с более чем 390 каналами, YouTube Premium Lite, дополнительная SIM-карта для второго телефона или дополнительный номер, еще 5 ГБ интернета в роуминге и услуга "Соцсети и мессенджеры".

Что изменилось по сравнению со старой версией

До пересмотра цен этот же тариф стоил 370 гривен в месяц. Те, кто успел подключить пакет до 4 ноября 2026 года, и дальше могут пользоваться им по старой цене.

Ранее за те же деньги давали 40 ГБ интернета, из которых 15 ГБ действовали в роуминге, 300 минут для звонков и 300 SMS. То есть новая версия стала дороже, но и щедрее - добавили минуты разговоров, SMS и роуминговый трафик.

Еще одно изменение касается мобильных приложений: количество программ, которыми можно пользоваться без тарификации, увеличили с 20 до 23.

Спецтарифы для льготников

Отдельно у "Киевстара" есть и более дешевые предложения, но доступны они не всем. Это специальные тарифные планы для пенсионеров, людей с инвалидностью и детей в возрасте от 6 до 16 лет.

Например, тариф для пенсионеров в начале ноября подорожал с 220 до 370 гривен в месяц - вместе с расширением объема услуг относительно предыдущей версии.

Ранее Politeka сообщала, как сменить тарифный план "Киевстар".

Также Politeka сообщала, о выгодном тарифе "Киевстар" с безлимитом и ТВ за одну абонплату.