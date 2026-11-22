Через алкогольну, наркотичну залежність, захоплення азартними іграми або психічний розлад людину можуть позбавити права самостійно розпоряджатися власним майном. Суду достатньо, що людина своїми діями ставить себе чи родину у скрутне матеріальне становище.

Борги та розпорядження майном можуть обернутися судовим обмеженням прав: в Україні людину можуть позбавити права самостійно розпоряджатися власним майном. Найчастіше на це скаржаться родичі тих, хто накопичив борги через алкоголь, наркотики або азартні ігри.

Йдеться про обмеження цивільної дієздатності, яке передбачає стаття 36 Цивільного кодексу України. Суд ухвалює таке рішення, якщо людина зловживає спиртним, наркотичними чи токсичними речовинами, захопилася азартними іграми або має психічний розлад, через який не цілком усвідомлює значення своїх дій.

Головна умова - своїми діями людина ставить себе, сім'ю чи інших осіб, яких зобов'язана утримувати, у скрутне матеріальне становище. Саме накопичені борги стають головним доказом того, що людина не може належно розпоряджатися грошима та майном.

Хто може звернутися до суду

Заяву про обмеження цивільної дієздатності можуть подати члени сім'ї та близькі родичі - батьки, діти, брати й сестри, - незалежно від того, чи проживають вони разом із людиною. Таке право також мають органи опіки та піклування, а також психіатричний чи психоневрологічний заклад, де особа лікується.

Справу суд розглядає в окремому провадженні. До заяви зазвичай додають докази боргів, свідчення родичів і медичні документи про залежність або висновок лікаря про психічний розлад.

Що може і чого не може така людина

Після рішення суду над особою встановлюють піклування, це прямо передбачає стаття 37 Цивільного кодексу. Піклувальник контролює фінанси. Сама людина може самостійно укладати лише дрібні побутові правочини - тобто звичайні побутові покупки невеликої вартості.

Продати або подарувати квартиру чи машину, зняти велику суму з рахунку або отримати зарплату без згоди піклувальника вже не вийде. Кожен такий правочин вимагає письмової згоди, а без неї його можна визнати недійсним.

Як уникнути обмеження прав

Обмеження прав - не обов'язковий наслідок боргів. Людина може сама звернутися по лікування від залежності або подати заяву про самообмеження від азартних ігор, щоб її не допускали в казино та онлайн-казино. Це допомагає не нарощувати нові борги.

Варто й вчасно домовлятися з кредиторами про реструктуризацію боргу, щоб справа не дійшла до суду. Якщо обставини змінилися - людина позбулася залежності й вирішила фінансові проблеми, - вона має право через суд поновити повну цивільну дієздатність.

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