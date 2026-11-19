Верховний Суд роз'яснив, чи зобов'язаний спадкоємець розраховуватися з боргами померлого. Йдеться про справу, де донька отримала 8 млн грн у спадок, але платити борг батька не хотіла.

Списання боргів в Україні має чіткі правила, але є й зворотний бік: борги померлого не зникають разом із ним. Верховний Суд розібрався у справі, де донька отримала у спадок 8 млн грн, але платити борг батька не хотіла.

Як повідомляє «Судово-юридична газета», після смерті чоловіка його донька успадкувала 8 млн грн. Однак у покійного були борги, і кредитор вимагав їх повернення. Донька платити відмовлялася, тож спір дійшов до Верховного Суду.

Чи переходять борги у спадок

За Цивільним кодексом України, до складу спадщини входять не лише права, а й обов'язки померлого. Тобто разом із квартирою, грошима чи машиною спадкоємець отримує і борги: кредити, позики, неоплачені комунальні платежі.

Проте закон захищає спадкоємця. Він відповідає за борги померлого лише в межах вартості отриманого майна, а не власним майном. Якщо спадок коштує 8 млн грн, кредитор не може вимагати більше цієї суми.

Скільки доведеться платити

Кожен спадкоємець відповідає за борги пропорційно своїй частці у спадщині. Тобто сума виплати не може перевищувати вартість того, що людина реально успадкувала.

Окремо закон визначає строк для кредиторів. Вони мають заявити свої вимоги протягом шести місяців з моменту, коли дізналися або могли дізнатися про відкриття спадщини. Якщо строк пропущено, кредитор зазвичай втрачає право вимоги.

Як спадкоємцю захиститися від чужих боргів

Перед тим як приймати спадщину, варто перевірити, чи немає у померлого боргів. Інформацію можна пошукати у реєстрі виконавчих проваджень, у банківських і кредитних базах, а також запитати у родичів і знайомих.

Якщо борги виявилися більшими за вартість майна, спадкоємець може відмовитися від спадщини. Але тоді він втрачає і все майно. Саме тому важливо рахувати: вигідно приймати спадок, якщо його вартість покриває борги.

У справі, яку розглядав Верховний Суд, суд нагадав: спадкоємець не зобов'язаний гасити борги померлого власним майном. Але якщо вартість успадкованого майна дозволяє, кредитор має право на повернення своїх грошей у межах цієї вартості.

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