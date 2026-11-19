Верховный Суд разъяснил, обязан ли наследник рассчитываться с долгами умершего. Речь о деле, где дочь получила 8 млн грн в наследство, но платить долг отца не хотела.

Списание долгов в Украине имеет четкие правила, но есть и обратная сторона: долги умершего не исчезают вместе с ним. Верховный Суд разобрался в деле, где дочь получила 8 млн грн в наследство, но платить долг отца не хотела.

Как сообщает «Судебно-юридическая газета», после смерти мужчины его дочь унаследовала 8 млн грн. Однако у покойного были долги, и кредитор требовал их возврата. Дочь платить отказывалась, поэтому спор дошел до Верховного Суда.

Переходят ли долги по наследству

По Гражданскому кодексу Украины, в состав наследства входят не только права, но и обязанности умершего. То есть вместе с квартирой, деньгами или машиной наследник получает и долги: кредиты, займы, неоплаченные коммунальные платежи.

Однако закон защищает наследника. Он отвечает по долгам умершего только в пределах стоимости полученного имущества, а не собственным имуществом. Если наследство стоит 8 млн грн, кредитор не может требовать больше этой суммы.

Сколько придется платить

Каждый наследник отвечает по долгам пропорционально своей доле в наследстве. То есть сумма выплаты не может превышать стоимость того, что человек реально унаследовал.

Отдельно закон определяет срок для кредиторов. Они должны заявить свои требования в течение шести месяцев с момента, когда узнали или могли узнать об открытии наследства. Если срок пропущен, кредитор обычно теряет право требования.

Как наследнику защититься от чужих долгов

Перед тем как принимать наследство, стоит проверить, нет ли у умершего долгов. Информацию можно поискать в реестре исполнительных производств, в банковских и кредитных базах, а также спросить у родственников и знакомых.

Если долги оказались больше стоимости имущества, наследник может отказаться от наследства. Но тогда он теряет и все имущество. Поэтому важно считать: выгодно принимать наследство, если его стоимость покрывает долги.

В деле, которое рассматривал Верховный Суд, суд напомнил: наследник не обязан гасить долги умершего собственным имуществом. Но если стоимость унаследованного имущества позволяет, кредитор имеет право на возврат своих денег в пределах этой стоимости.

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