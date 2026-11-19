Украинские школы имеют законное право проверять воинский учет у 17-летних учеников. Электронный документ из «Резерв+» или «Дії» теперь полностью заменяет бумажный военный билет.

Воинский учет в Украине теперь касается и школьников. Учебные заведения имеют законное право проверять документы у 17-летних учеников, а электронный документ из «Резерв+» или «Дії» полностью заменяет бумажный военный билет. Об этом сообщили во Львовском ОТЦК и СП, передает Новини.LIVE.

Законно ли школа требует военно-учетные документы

Запросы от администрации школ о предоставлении военно-учетных документов - это не собственная инициатива педагогов. В Минобороны подчеркивают, что это прямое требование постановления правительства №1487 от 30 декабря 2022 года.

Согласно документу, работники образования обязаны вести персональный воинский учет допризывников, проверять соответствующие справки и хранить эти данные в личных делах школьников.

Электронный документ вместо бумажного

Сегодня основной формой документа для большинства юношей стал именно электронный вариант. Постановление правительства №559 от 16 мая 2024 года закрепляет его полную равнозначность бумажному военному билету.

Поэтому администрация школы не может отказать ученику, если он показывает статус на экране смартфона или приносит распечатанную версию. Обязательное условие - наличие сгенерированного QR-кода, подтверждающего данные из Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов.

Как 17-летним стать на учет

Согласно части 3 статьи 14 Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе», юноши обязаны встать на учет в год достижения 17-летия. Процедуру проводят ежегодно с 1 января по 31 июля.

Пройти постановку на учет ученик может двумя способами:

дистанционно - уточнить личные данные и пройти электронную идентификацию в кабинете призывника;

лично - посетить районный территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).

Только после этого система сможет сгенерировать электронный военно-учетный документ (е-ВОД). Если подросток еще не зарегистрирован, школа имеет право напомнить ему и родителям о необходимости выполнить требования законодательства.

Какие документы нужны ученику

Уполномоченный сотрудник школы сканирует QR-код ученика через «Резерв+». На экране он увидит фамилию и имя, дату рождения, налоговый номер (РНОКПП), категорию учета и название ТЦК, за которым закреплен призывник.

Создать такую цифровую выписку можно через портал «Дія» или в приложении «Резерв+». Сформированный электронный ВОД действителен ровно один год, после чего данные придется обновлять.

Если школа не имеет технических средств для считывания кодов, к процессу привлекается местный ТЦК. Для приобщения к бумажному личному делу ученику достаточно распечатать свой цифровой документ.

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