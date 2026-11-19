В столице отменили годовое ограничение на материальную помощь жителям поврежденных и разрушенных домов. Те, кому ранее прекратили выплаты, смогут получать деньги снова при определенных условиях.

Денежная помощь на аренду жилья в Киеве теперь будет предоставляться дольше, чем раньше - в столице отменили ограничение на длительность ежемесячных выплат в размере 20 тысяч гривен для людей, которые потеряли возможность жить в собственных домах из-за российских обстрелов.

Об этом сообщили в Департаменте социальной и ветеранской политики КГГА. Речь идет об адресной материальной помощи жителям Киева, которые из-за повреждения или разрушения жилья вследствие российских атак были вынуждены временно выехать и арендовать другое жилье.

Что изменилось в выплатах

Выплата составляет 20 тысяч гривен ежемесячно и предоставляется как дополнительная безвозвратная помощь в рамках городской программы «Забота. Навстречу киевлянам». Сейчас ее получают около 1700 жителей столицы.

Ранее материальную помощь предоставляли лишь в течение 12 месяцев. Теперь деньги будут выплачивать весь период, пока человек не может вернуться в свое жилье из-за его повреждения или разрушения.

Киевляне, которым прекратили выплаты после окончания года, могут возобновить их, если жилье до сих пор непригодно для проживания. Для этого нужно обратиться в районную государственную администрацию с заявлением и двумя документами.

Как возобновить выплату

Для возобновления следует предоставить копию акта или выписку из решения районной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций о повреждении или разрушении жилья, а также копию справки от ОСМД, жилищно-строительного кооператива или другой организации, управляющей домом, о том, что жилье остается непригодным для проживания.

Как оформить помощь впервые

Для первичного назначения выплаты владелец поврежденного жилья или один из совладельцев с согласия других должен подать заявление в районную государственную администрацию Киева. Сделать это также может законный представитель или уполномоченное лицо.

К заявлению необходимо приложить копию паспорта гражданина Украины или вида на временное проживание, копию РНОКПП, письменное согласие совладельцев на определение получателя помощи, документ районной комиссии о повреждении или разрушении жилья, справку от организации, обслуживающей дом, о непригодности помещения, а также документ о праве собственности из Государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество.

Заявление можно подать лично или отправить по почте в районную госадминистрацию либо районный ЦНАП. Средства по умолчанию поступают на «Карту киевлянина», но можно указать и номер счета IBAN.

Когда выплату могут прекратить

Материальную помощь могут отменить, в частности, если жилье восстановили до пригодного для проживания состояния или человек приобрел другое жилье в Киеве. Основаниями также являются получение жилищного сертификата по программе «єВідновлення», приобретение права на другое пригодное жилье, выезд за границу, пребывание на полном государственном содержании или смерть получателя.

По консультации о назначении или возобновлении выплат в КГГА советуют обращаться в управления социальной и ветеранской политики районных государственных администраций Киева.

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