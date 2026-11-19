Украинцы, имеющие право на жилищную субсидию, но еще не обратившиеся за ее назначением, могут получить помощь с начала отопительного периода, если подадут документы до 30 ноября включительно. После этой даты ее будут назначать только с месяца обращения, напомнили в Пенсионном фонде Украины.

Субсидия на коммуналку в Украине на отопительный сезон еще доступна тем, кто обратится вовремя: украинцы, которые имеют право на помощь, но до сих пор не подали документы, смогут получить выплату с начала отопительного периода, если обратятся до 30 ноября включительно.

О сроках обращения напомнили в Пенсионном фонде Украины. После 30 ноября субсидию будут назначать уже с месяца обращения, а не с начала сезона.

Почему важно успеть до конца ноября

30 ноября - это не последний день, когда вообще можно оформить субсидию. Это граница, от которой зависит, за какой период ее назначат.

Например, если домохозяйство имело право на помощь с начала сезона и подаст документы 25 ноября, назначение может охватить и октябрь. Если же обращение поступит в декабре, деньги по общему правилу будут начислять с декабря.

Подача заявления сама по себе еще не гарантирует выплату: Пенсионный фонд должен проверить право домохозяйства на субсидию. Поэтому срок обращения и соответствие условиям программы - это два разных обстоятельства.

Кому нужно подавать заявление

Обратиться необходимо прежде всего тем, кто:

оформляет жилищную субсидию впервые;

ранее получил отказ, но имеет основания для повторного рассмотрения;

имеет изменения в домохозяйстве или других обстоятельствах, влияющих на назначение помощи.

Большинству семей, которые уже получают субсидию, расчет на отопительный период проводят автоматически. Это касается и случаев, когда по предыдущему расчету размер помощи был нулевым.

Отсутствие выплат летом еще не означает, что зимой субсидии тоже не будет. Перед повторным обращением стоит проверить, есть ли действующее решение о назначении и провели ли уже новый расчет.

Как подать документы без поездки в ПФУ

Оформить обращение можно онлайн - через вебпортал электронных услуг ПФУ или мобильное приложение «Пенсионный фонд».

Какие способы доступны

Кроме онлайн-портала, подать документы можно:

в сервисном центре ПФУ;

через ЦНАП;

у уполномоченных должностных лиц общины;

почтой.

После отправки документов сохраните подтверждение обращения. Оно поможет уточнить дату подачи и состояние рассмотрения, если возникнут вопросы.

Где проверить сумму и почему ноябрьская выплата может быть меньше

Информация о начислениях доступна в личном кабинете на портале ПФУ в разделе «Моя субсидия».

Выплату проводят за предыдущий месяц: в ноябре приходит помощь за октябрь. При этом отопление в октябрьском расчете учтено только за 16 дней - с 16 по 31 октября. Поэтому сравнивать первую выплату с помощью за полный зимний месяц некорректно.

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