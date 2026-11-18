Военнообязанные мужчины, выехавшие за границу или сменившие там место проживания, обязаны сообщить об этом государству в течение семи дней. Сделать это можно дистанционно в приложении «Резерв+», а наличие украинской прописки обязанности не отменяет.

Воинский учет в «Резерв+» для мужчин за границей имеет четкий дедлайн: на обновление данных о месте проживания закон отводит всего семь дней.

Об этом напомнил адвокат Юрий Айвазян, сообщает Судебно-юридическая газета. Сам факт пересечения границы еще ни к чему не обязывает, а вот смена фактического адреса пребывания - уже да.

Требование прописано в части 11 статьи 38 Закона «О воинской обязанности и военной службе». На уведомление о новом месте проживания гражданам отводят ровно семь дней, норма распространяется как на переезд на постоянное проживание, так и на временное пребывание за границей.

Важный нюанс: наличие действующей украинской регистрации (прописки) не освобождает мужчину от обязанности фиксировать новые координаты. Информировать государство нужно даже тем, кто пока не планирует возвращаться домой.

Как обновить адрес без визита в ТЦК

Ехать в Украину или обращаться в дипломатические учреждения не обязательно. Возможность обновить данные онлайн закреплена в подпункте 8 пункта 1 Правил воинского учета (приложение 2 к Порядку № 1487).

Чтобы внести новый заграничный адрес, в приложении «Резерв+» достаточно сделать несколько шагов:

открыть раздел для уточнения контактных данных;

самостоятельно вписать актуальный иностранный адрес;

сохранить изменения и проверить, корректно ли они отобразились в системе.

Если при вводе заграничного адреса возникает технический сбой или система его не принимает, юрист советует сделать скриншот ошибки. После этого стоит обратиться в службу поддержки «Резерв+», где подскажут альтернативный способ внесения данных в реестр.

Напомним: уведомление о розыске или штрафе в «Резерв+» снимается автоматически примерно за четверо суток после уплаты задолженности. Но сама уплата штрафа закрывает лишь конкретное админпроизводство и не освобождает от обязанностей воинского учета и повторных взысканий в случае новых нарушений.

Сформированный в «Резерв+» электронный военно-учетный документ действителен ровно столько, сколько длится текущий статус гражданина. Как только срок отсрочки истекает, выписка аннулируется автоматически, и для отображения актуальных данных ее нужно сгенерировать заново.

Ранее Politeka сообщала, какие данные нужно обновить в «Резерв+», чтобы избежать штрафа.

Также Politeka сообщала, как Минобороны переводит учет в ТЦК в электронный формат.