В ноябре 2026 года часть клиентов ПриватБанка заплатит от 99 до 149 грн за выпуск и перевыпуск так называемых «карт для выплат» с индивидуальным дизайном или фото. За обычную карту без дополнительных элементов комиссию не берут.

Комиссии по банковским картам в ноябре снова стали темой, которую стоит проверить перед оформлением. Государственный ПриватБанк по-прежнему держит бесплатный выпуск обычных «карт для выплат», однако за карты с индивидуальным дизайном или фотографией придётся заплатить.

Именно на эти карты поступают зарплата, пенсия, стипендия, социальная помощь от государства, выплаты от фондов или переводы от третьих лиц. Для такого вида карт действует отдельная тарифная сетка, которую банк утвердил заранее.

Сколько стоит выпуск «карты для выплат» в ноябре

Самый дешёвый платный вариант - выпуск или перевыпуск карты с индивидуальным дизайном. За него банк берёт 99 грн. Далее идёт именная карта с добавлением фотографии - здесь комиссия составляет 100 грн.

Самый дорогой вариант - карта сразу и с индивидуальным дизайном, и с фотографией. Такая услуга в ноябре стоит 149 грн, причём сумму взимают как за первый выпуск, так и за перевыпуск.

Важно: обычные «карты для выплат» без дополнительных элементов остаются бесплатными. Плата появляется только тогда, когда клиент превышает лимит - шесть карт мгновенного выпуска в течение года. За каждую следующую карту сверх этого количества банк берёт 100 грн.

Отдельной платы за обслуживание «карт для выплат» в ПриватБанке нет.

Что изменится с доставкой карт

В 2026 году доставка перевыпущенных карт по Украине пока бесплатна. Но с 1 января 2027 года банк планирует ввести тариф 80 грн с НДС за эту услугу.

Доставка карты за границу тоже пока бесплатна. С нового года её хотят сделать платной, причём цена для каждой страны будет разной - тариф дифференцируют.

Перевыпуск кредитных, дебетовых или премиальных карт можно оформить в приложении «Приват24». Заказанная карта поступит уже на следующий день после оформления - её доставят в отделение или почтомат «Новой почты». За границу «Новая почта» обещает доставлять карту за 3-14 дней, а «Укрпочта» - за 7-30 дней.

Что делать, чтобы не платить лишнего

Если вам нужна «карта для выплат», достаточно заказать обычную карту без дизайна и фотографии - она бесплатна. Платными являются только два улучшения: индивидуальный рисунок и собственное фото на пластике.

Также следите за количеством карт мгновенного выпуска: шесть в год - бесплатно, седьмая и далее - по 100 грн. А с 2027 года учитывайте, что доставка перевыпущенной карты по Украине может стоить 80 грн.

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