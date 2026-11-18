Прогноз погоды на неделю в Одесской области с 19 по 25 ноября обещает резкое похолодание: если в начале недели днём будет до +15°, то к среде максимум упадёт до +4°, а ночью - до 0°.

Прогноз погоды на предыдущую неделю в Одесской области уже предупреждал об ухудшении погоды, а новая неделя с 19 по 25 ноября принесёт ещё и резкое похолодание - температура днём упадёт с +15° до +4°.

По прогнозу синоптиков Украинского гидрометцентра, в течение недели днём в Одесской области ожидается от +4° до +15°, а ночью температура будет колебаться от 0° до +12°.

В четверг, 19 ноября, воздух прогреется до +15°, ночью ожидается +11°. Небо будет малооблачным, синоптики прогнозируют возможные осадки.

В пятницу, 20 ноября, температура днём удержится на отметке +15°, а ночью +12°. Облачность малооблачная, также возможны осадки.

В субботу, 21 ноября, столбики термометров опустятся до +13° днём и +9° ночью. Небо малооблачное, без осадков.

В воскресенье, 22 ноября, днём ожидается +8°, ночью +7°. Облачность малооблачная, синоптики прогнозируют возможные осадки.

В понедельник, 23 ноября, днём температура составит +11°, ночью +6°. Небо будет облачным, возможны осадки.

Во вторник, 24 ноября, воздух прогреется лишь до +5°, а ночью ожидается 0°. Облачность малооблачная, без осадков.

В среду, 25 ноября, днём температура составит +4°, ночью также 0°. Небо облачное с прояснениями, без осадков.

Итак, самым тёплым днём недели станет четверг, 19 ноября, с температурой +15° днём, а самым холодным - среда, 25 ноября, когда воздух прогреется лишь до +4°. Перепад температур за неделю достигнет 11°. Осадки синоптики прогнозируют в четверг, пятницу, воскресенье и понедельник.

В дни с осадками - четверг, пятницу, воскресенье и понедельник - стоит взять с собой зонт и быть осторожными за рулём из-за скользкой дороги. А из-за резкого похолодания в конце недели одесситам стоит заранее позаботиться о тёплой одежде, особенно людям пожилого возраста стоит утеплиться и избегать длительного пребывания на холоде.

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