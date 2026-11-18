Неработающие пенсионеры, которые содержат детей до 18 лет, могут получать дополнительно по 150 гривен на каждого ребенка. Часть надбавок Пенсионный фонд не назначает автоматически - для оформления нужно подать заявление.

Пенсия с доплатой в Украине в ноябре предусматривает надбавки, которые получают не все. Доплату 150 гривен на каждого ребенка назначают только неработающим пенсионерам, и для этого нужно лично обратиться в Пенсионный фонд.

Размер многих доплат зависит от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. В 2026 году этот показатель составляет 2595 гривен, именно от него считают часть надбавок.

Доплату 150 гривен получают пенсионеры, которые не работают, но содержат детей в возрасте до 18 лет. Деньги начисляют на каждого такого ребенка отдельно. Если детей двое, сумма растет пропорционально.

Для военных пенсионеров, которые уже на заслуженном отдыхе, предусмотрена другая сумма: 50% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. В 2026 году это 1297,50 гривни на каждого такого члена семьи.

Какие условия и как оформить доплату

Важное условие: родственник, на которого оформляют доплату, не должен получать собственную пенсию или государственную социальную помощь. Если в семье несколько пенсионеров, надбавку назначают только одному из них - по общему выбору.

Для оформления нужно подготовить паспорт, идентификационный код и справки, подтверждающие, что ребенок находится на содержании. С этими документами пенсионер обращается в ближайший сервисный центр Пенсионного фонда или подает заявление онлайн.

Пенсионеры, которые проживают или работают в горной местности не менее шести месяцев подряд, могут получить повышение пенсии на 20% прожиточного минимума. Сначала нужно оформить удостоверение жителя горного населенного пункта в органе местного самоуправления, а затем подать заявление в Пенсионный фонд.

Отдельная доплата предусмотрена за сверхурочный страховой стаж. За каждый полный год работы сверх нормы начисляют 1% от рассчитанной пенсии, но не более 1% прожиточного минимума. В 2026 году максимум за один год составляет 25,95 гривни.

Пенсионеры, которые по состоянию здоровья нуждаются в постоянном постороннем уходе, могут оформить специальную доплату к пенсии. Для этого нужен медицинский вывод, подтверждающий необходимость ухода. Вместе с государственной социальной помощью на уход эту надбавку не платят.

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