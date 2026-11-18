В 2025 году из обращения изъяли около 444 тысяч поддельных банкнот евро, причем 80% всех фальшивок приходится лишь на два номинала. Какие именно купюры подделывают чаще всего и как проверить их подлинность, рассказали в Европейском центральном банке.

Наличные евро в Украине остаются надежным способом расчетов, однако фальшивомонетчики все же пытаются подделывать европейскую валюту. В 2025 году из обращения изъяли около 444 тысяч поддельных банкнот, сообщает ТСН со ссылкой на отчет Европейского центрального банка (ЕЦБ).

Несмотря на постоянное совершенствование защиты - голограммы, водяные знаки и другие специальные элементы, - уровень фальшивомонетничества остается низким. На каждый миллион настоящих купюр приходилось лишь 14 подделок. Это один из самых низких показателей за всю историю существования евро.

Какие купюры евро подделывают чаще всего

Мошенники чаще всего выбирают два номинала. По данным ЕЦБ, на банкноты 50 и 20 евро вместе пришлось 80,2% всех изъятых подделок.

50 евро - самый распространенный номинал среди фальшивок: 53,2% от общего количества.

20 евро - на втором месте с показателем 27%.

Подавляющее большинство поддельных банкнот обнаружили в странах еврозоны - 96,8%. Еще 2,2% изъяли в других государствах Евросоюза, которые не используют евро, а 1% - за пределами ЕС.

Как проверить евро на подлинность

"Большинство ненастоящих банкнот легко распознать без специального оборудования, ведь они либо вообще не имеют защитных элементов, либо содержат некачественные имитации", - подчеркивают в ЕЦБ.

Для проверки наличных специалисты советуют использовать простой метод "на ощупь, на вид и под наклоном":

На ощупь. Обратите внимание на характерную текстуру хлопковой бумаги и рельефную печать на отдельных элементах банкноты.

На вид - против света. Проверьте водяной знак, защитную ленту и прозрачное окошко с портретом Европы.

Под наклоном. Посмотрите, как меняется цвет изумрудной цифры номинала и переливаются элементы голограммы под разными углами.

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