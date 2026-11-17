Украинские военные могут оформить пенсию уже в 45 лет, даже без 25 лет военной выслуги. Для этого нужен смешанный стаж: служба в Силах обороны плюс работа в гражданском секторе.

Пенсия 17 тысяч гривен в Украине зависит от зарплаты и стажа, однако военные могут рассчитывать на выплаты значительно раньше, уже в 45 лет. И для этого не обязательно иметь 25 лет чисто военной выслуги.

О такой возможности рассказали в Сумском областном ТЦК и СП. Право на досрочную пенсию имеют те, кто совмещал службу в Силах обороны с обычной работой в гражданском секторе.

Когда военные могут выйти на пенсию в 45 лет

Механизм предусмотрен статьей 12 закона Украины № 2262-XII "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц". Он позволяет зачесть не только годы службы, но и страховой стаж, полученный на гражданской работе.

Чтобы воспользоваться правом на пенсию в 45 лет, военный должен выполнить сразу несколько условий:

достичь 45-летнего возраста на момент увольнения со службы;

иметь не менее 25 лет общего страхового стажа;

накопить не менее 12 лет и 6 месяцев военной или иной предусмотренной законом службы;

уволиться со службы и относиться к категории лиц, на которых распространяются соответствующие нормы.

Как считают пенсию по смешанному стажу

В ТЦК привели пример: если человек 12 лет проработал в гражданском секторе, а затем еще 13 лет проходил военную службу, его общий страховой стаж составит 25 лет. В 45 лет после увольнения такой военный может оформить пенсию по смешанному стажу.

Выплату рассчитывают по специальным правилам военного пенсионного законодательства. На размер влияют показатели денежного довольствия и учтенный стаж. При этом гражданскую зарплату напрямую к военному денежному обеспечению не добавляют.

Как оформить пенсию в 45 лет

Для оформления выплат военному нужно обратиться в уполномоченное подразделение своего силового ведомства. Именно там готовят необходимые документы и передают их для назначения пенсии.

Назначает и выплачивает пенсию Пенсионный фонд Украины. Перед подачей документов стоит проверить, соответствует ли конкретная ситуация всем требованиям, ведь закон предусматривает и отдельные исключения, которые могут повлиять на право получения выплат.

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