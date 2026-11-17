Базовые станции Vodafone во время отключений света держатся на аккумуляторах в среднем 4-8 часов, после чего включаются резервные генераторы. Где именно связь пропадает первой и сколько резервов у оператора - читайте дальше.

Как пережить блэкауты с домашним интернетом и не остаться офлайн - вопрос, который волнует миллионы абонентов. Vodafone ответил, как именно работает его сеть, когда пропадает свет, и сколько времени станции могут держать связь.

В среднем базовые станции Vodafone во время отключений электроэнергии работают на аккумуляторах от 4 до 8 часов. После того, как аккумуляторы садятся, автоматически включаются резервные генераторы.

По данным оператора, в его сети установлено более 8,5 тысячи генераторов, которые питают станции именно в моменты длительных блэкаутов. Это позволяет держать связь даже тогда, когда света нет более суток.

Где связь исчезает первой

Быстрее всего проблемы со связью возникают там, где станции питаются только от одной линии и не имеют рядом резервного питания. В плотной городской застройке нагрузка на базовые станции выше, но и генераторов обычно больше.

Вместо этого в отдаленных селах и на окраинах, где генераторов меньше, а перебои со светом дольше, связь может исчезнуть раньше. Именно туда Vodafone старается дотянуть дополнительное резервное питание.

Что делать абоненту во время длительного отключения

Оператор советует на время длительных блэкаутов переключаться на сеть 2G, если интернет не нужен: голосовая связь в ней расходует меньше заряда станции и работает надежнее.

Также полезно иметь в телефоне загруженные офлайн-карты и заряженный павербанк, а в настройках включить режим энергосбережения, чтобы телефон дольше держал связь с сетью.

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