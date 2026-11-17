За первые три квартала 2026 года правительство выделило 5,5 млрд гривен субвенций на обустройство укрытий в школах и детсадах. Больше всего средств получили прифронтовые области, а Винницкая область показала рекордный рост.

Укрытия в школах и детсадах активно финансируют из госбюджета - за первые три квартала 2026 года правительство распределило между регионами 5,5 млрд гривен субвенций. Больше всего средств получили прифронтовые области, свидетельствует инфографика «Слово и дело».

Лидером по объему средств стала Харьковская область - 905,3 млн гривен. Второе место у Сумской, которой за неполный год перечислили 697,1 млн гривен. Это в 2,5 раза больше, чем в прошлом году, когда приграничная область получила 273,7 млн.

Далее идут Запорожская область с 641,3 млн гривен, Днепропетровская с 426,2 млн, Одесская с 423,6 млн и Киевская с 349,1 млн. Вместе эти шесть регионов получили почти 62% всех субвенций на детские укрытия.

Винницкая область стала абсолютным рекордсменом по росту финансирования. Если в 2025 году область получила лишь 3,1 млн гривен, то за неполный 2026-й - уже 198,5 млн, то есть в 64 раза больше.

Почти в пять раз выросли субвенции для Львовской области - с 17,1 до 85 млн гривен. Практически так же увеличились расходы для Черновицкой области - с 17,6 до 83,2 млн.

Более чем в три раза больше денег получили Черкасская (100,3 млн), Херсонская (236,4 млн) и Житомирская (99,5 млн) области. Еще семь регионов увеличили финансирование укрытий более чем вдвое.

Меньше всего средств досталось западным регионам. Волынской области субвенции даже урезали - с 28,7 млн гривен до 4,3 млн. Тернопольская получила 2,5 млн вместо прошлогодних 14,2 млн.

Закарпатская область не получала субвенций на укрытия ни в 2025, ни в 2026 году, как и оккупированная Луганщина. В то же время Донецкой из госбюджета выделили 112,1 млн гривен.

Что это значит для родителей и учеников

Средства направляют на обустройство укрытий в школах и детсадах, где дети находятся во время воздушных тревог. Ранее Кабмин запретил посторонним лицам пользоваться школьными укрытиями во время очного учебного процесса, а в детсадах - полностью.

По данным МОН, лишь 42% школ в Украине могут продолжать обучение во время тревоги. Поэтому самые большие суммы идут именно туда, где тревоги самые частые - в прифронтовые области.

Ранее Politeka сообщала, платежки за коммуналку ждут изменения: украинцам готовят новый платеж на укрытие.

Также Politeka сообщала, пункты пропуска перенесут в ЕС: 36 КПП до конца года оборудуют мобильными укрытиями.