С 24 ноября Киевстар меняет стоимость дополнительного безлимитного интернета вне основной абонплаты - теперь это 30 гривен в день.

Тарифы Киевстар на безлимитный интернет снова меняются - с 24 ноября дополнительный интернет вне пакета будет стоить 30 гривен в день, а плату будут начислять только за дни фактического пользования.

Об этом оператор сообщил 16 ноября на своем официальном сайте. Речь идет не о росте основной абонентской платы, а об отдельном безлимитном пакете, которым можно пользоваться, когда закончились тарифные гигабайты.

Когда придется платить 30 гривен

Новая цена будет применяться в двух случаях. Первый - когда абонент использовал весь объем мобильного интернета, включенный в тарифный план. Второй - когда со счета не списалась абонплата за основной пакет, например из-за нехватки средств.

Тогда пользователь сможет дальше выходить в сеть без ограничения скорости, но уже за 30 гривен в сутки. Оператор подчеркивает: плата начисляется только за дни, когда человек реально пользовался интернетом.

Если дополнительный пакет активен 10 дней в месяц, это выльется в 300 гривен. За 30 дней активного пользования сумма может достичь 900 гривен - поэтому тем, кто регулярно исчерпывает трафик, такая опция может обойтись дороже, чем переход на тариф с большим количеством гигабайтов.

Как не переплачивать

Стоимость касается только интернета вне основной тарифной платы. Если абонент вовремя оплачивает пакет услуг и не превышает объем трафика, оснований для начисления дополнительных 30 гривен нет.

Тем, кто часто исчерпывает гигабайты, стоит проверить свой тарифный план и доступные предложения. Киевстар позволяет выбрать другой тариф из актуальной линейки либо досрочно расторгнуть договор, если обновленные условия не устраивают.

Новые правила будут действовать только на территории Украины. Предыдущую стоимость дополнительного пакета и полный перечень тарифов, которых касаются изменения, оператор в сообщении не привел.

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