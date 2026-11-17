Водитель, который на секунду отводит взгляд на экран смартфона, фактически оставляет автомобиль без контроля. В МВД объяснили, почему фраза «только быстро прочитаю» опаснее, чем кажется.

Безопасность на дорогах в Украине остается темой, о которой водителям напоминают постоянно. На этот раз Министерство внутренних дел в рамках кампании «До встречи дома» обратило внимание на одну из самых недооцененных причин опасных ситуаций - использование телефона за рулем.

Главная опасность скрыта в том, что водитель не осознает реальных расстояний. На скорости 90 км/ч автомобиль за одну секунду проезжает около 25 метров. Если человек смотрит на экран четыре секунды, это уже около 100 метров неконтролируемого движения.

Сколько метров водитель проезжает вслепую

За эти четыре секунды впереди может появиться пешеход, резко остановиться другое авто или возникнуть препятствие. Именно поэтому короткое чтение сообщения фактически оставляет машину без полного контроля, даже если водителю кажется, что он держит ситуацию.

Проблема не только в руках. Даже когда телефон закреплен в держателе, мозг переключается с дорожной ситуации на текст сообщения или разговор. Часть того, что происходит вокруг авто, перестает полноценно обрабатываться.

Почему hands-free не делает разговор безопасным

Система громкой связи держит руки на руле, но не возвращает внимание. Сложный разговор так же забирает часть когнитивных ресурсов, которые нужны для оценки дорожной ситуации. Чтение текста одновременно отбирает зрение и внимание, а написание ответа добавляет еще и ручное отвлечение.

Люди часто недооценивают время. Кажется, что взгляд длился одну секунду, хотя реально прошло пять. Именно этот эффект делает смартфон таким коварным на дороге.

Навигацию нужно настраивать до старта

Смартфон может быть полезным инструментом, но маршрут стоит вводить еще на парковке. Во время движения лучше пользоваться голосовыми подсказками. Если же нужно серьезно изменить маршрут, безопаснее остановиться в подходящем месте, чем манипулировать экраном в трафике.

МВД напоминает, что невнимательность опасна даже на небольшой скорости. В городе ситуаций больше: пешеходы, велосипеды, светофоры и автомобили постоянно меняют положение. Несколько секунд отвлечения могут стать критическими на пешеходных переходах и перекрестках.

Что делать водителю

Если какое-то действие требует взгляда на экран дольше короткого мгновения, его лучше выполнить после остановки. Это касается не только сообщений, но и поиска музыки, ввода адреса или работы с меню. Если в салоне есть пассажир, именно он может отвечать на сообщения или менять навигацию.

Также МВД напоминает об усталости, которая создает похожую проблему. Сонный водитель медленнее реагирует и хуже оценивает ситуацию, а на трассе может возникнуть микросон на несколько секунд. Открытое окно или громкая музыка не восстанавливают мозг - если человек реально засыпает, нужно остановиться.

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