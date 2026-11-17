Водій, який на секунду відводить погляд на екран смартфона, фактично лишає автомобіль без контролю. У МВС пояснили, чому фраза «лише швидко прочитаю» небезпечніша, ніж здається.

Безпека на дорогах в Україні залишається темою, про яку водіям нагадують постійно. Цього разу Міністерство внутрішніх справ у межах кампанії «До зустрічі вдома» звернуло увагу на одну з найбільш недооцінених причин небезпечних ситуацій - користування телефоном за кермом.

Головна небезпека прихована в тому, що водій не усвідомлює реальних відстаней. На швидкості 90 км/год автомобіль за одну секунду проїжджає близько 25 метрів. Якщо людина дивиться на екран чотири секунди, це вже близько 100 метрів неконтрольованого руху.

Скільки метрів водій проїжджає наосліп

За ці чотири секунди попереду може з'явитися пішохід, різко зупинитися інше авто або виникнути перешкода. Саме тому коротке читання повідомлення фактично лишає машину без повного контролю, навіть якщо водієві здається, що він тримає ситуацію.

Проблема не лише в руках. Навіть коли телефон закріплений у тримачі, мозок переключається з дорожньої ситуації на текст повідомлення або розмову. Частина того, що відбувається навколо авто, перестає повноцінно оброблятися.

Чому hands-free не робить розмову безпечною

Система гучного зв'язку тримає руки на кермі, але не повертає увагу. Складна розмова так само забирає частину когнітивних ресурсів, які потрібні для оцінки дорожньої ситуації. Читання тексту одночасно відбирає зір і увагу, а написання відповіді додає ще й ручне відволікання.

Люди часто недооцінюють час. Здається, що погляд тривав одну секунду, хоча реально минуло п'ять. Саме цей ефект робить смартфон таким підступним на дорозі.

Навігацію треба налаштовувати до старту

Смартфон може бути корисним інструментом, але маршрут варто вводити ще на парковці. Під час руху краще користуватися голосовими підказками. Якщо ж потрібно серйозно змінити маршрут, безпечніше зупинитися у відповідному місці, ніж маніпулювати екраном у трафіку.

МВС нагадує, що неуважність небезпечна навіть на невеликій швидкості. У місті ситуацій більше: пішоходи, велосипеди, світлофори й автомобілі постійно змінюють положення. Кілька секунд відволікання можуть стати критичними на пішохідних переходах і перехрестях.

Що робити водієві

Якщо якась дія вимагає погляду на екран довше короткої миті, її краще виконати після зупинки. Це стосується не лише повідомлень, а й пошуку музики, введення адреси чи роботи з меню. Якщо в салоні є пасажир, саме він може відповідати на повідомлення або змінювати навігацію.

Також МВС нагадує про втому, яка створює схожу проблему. Сонний водій повільніше реагує та гірше оцінює ситуацію, а на трасі може виникнути мікросон на кілька секунд. Відкрите вікно чи гучна музика не відновлюють мозок - якщо людина реально засинає, потрібно зупинитися.

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