Автогаз в Україні дорожчає швидше за бензин. На початку опалювального сезону скраплений газ активніше йде на опалення, тож пропозиція скорочується, а ціна на АЗС може сягнути 66 гривень за літр.

Ціни на пальне в Україні знову пішли вгору - цього разу автогаз дорожчає швидше за бензин. За оцінкою видання "Комерсант Український", ціна скрапленого газу на АЗС може сягнути 66 гривень за літр.

Чому автогаз дорожчає швидше за бензин

Головна причина - сезонне скорочення пропозиції. На початку опалювального сезону скраплений газ активніше використовують для роботи котлів та опалення. Водночас його заливають і в баки автомобілів.

Через це частина газу йде з ринку моторного палива. Попит на автогаз на заправках перевищує поточну пропозицію, тому ціна росте швидше, ніж вартість бензину чи дизеля.

Скільки коштує літр автогазу

Орієнтовна позначка, яку називають у матеріалі, - до 66 гривень за літр. Це вище за середню ціну, яку українські водії бачили на багатьох АЗС ще на початку листопада.

На вартість також впливає акцизна складова. Акциз на скраплений газ закладений у формулу ціни, і будь-яке зростання ставки одразу відбивається на прайсах заправок.

Чи подешевшає автогаз до кінця опалювального сезону

Поки триває опалювальний сезон, різкого здешевшання автогазу чекати не варто. Попит на скраплений газ для опалення триматиме ціну на підвищеному рівні.

Водіям, які їздять на газу, радять порівнювати прайси різних мереж. Різниця між найдорожчими та найдешевшими заправками може сягати кількох гривень на літрі.

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