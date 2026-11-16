За керування автомобілем без чинного договору обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності (автоцивілки) водію загрожує штраф. Розповідаємо, скільки це коштуватиме і як перевірити, чи дійсний ваш поліс.

Штрафи для водіїв в Україні включають і покарання за автоцивілку. За керування без чинного договору обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності доведеться заплатити 425 гривень із власної кишені.

Про це нагадує Судово-юридична газета. Автоцивілка в Україні є обов'язковою: без неї виїжджати на дороги загального користування не можна.

Скільки коштує їзда без автоцивілки

Якщо під час зупинки поліція встановить, що у водія немає чинного поліса, йому загрожує штраф за частиною 1 статті 126 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Розмір штрафу за перше порушення становить 425 гривень, тобто 25 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Сума фіксована і не залежить від того, скільки часу ви їздили без страховки.

Що загрожує за повторне порушення

Якщо протягом року водія вдруге спіймають без автоцивілки, штраф зростає до 850 гривень. Окрім грошового стягнення, суд може позбавити права керування на строк від трьох до шести місяців.

І це ще не найбільша проблема. Без чинної автоцивілки у разі ДТП з вашої вини всі збитки інших учасників доведеться компенсувати власними грошима. Тож економія на полісі може обернутися набагато більшими витратами.

Як поліція перевіряє наявність договору

Після реформи автоцивілки договір діє в електронному вигляді, паперові поліси більше не видають. Інспектор перевіряє, чи є у водія чинна страховка, через Єдину централізовану базу даних МТСБУ за номером транспортного засобу або VIN-кодом.

Тобто пояснення «забув поліс вдома» більше не працює. Якщо договору немає в базі, водій вважається незастрахованим і отримує штраф.

Як самому перевірити, чи дійсна автоцивілка

Перед поїздкою варто перевірити статус договору, щоб не потрапити на штраф. Зробити це можна кількома способами:

на сайті МТСБУ у розділі перевірки полісів за номером авто або VIN-кодом;

у застосунку «Дія», якщо поліс підтягнувся до ваших документів;

в особистому кабінеті страхової компанії, з якою укладено договір.

Прострочений поліс прирівнюється до відсутності страховки. Звертайте увагу не лише на наявність договору, а й на дату його закінчення.

Як оформити автоцивілку

Новий договір можна оформити онлайн за кілька хвилин. Достатньо обрати страхову компанію, ввести дані автомобіля й водія та сплатити. Вартість поліса залежить від типу транспорту, стажу водія та розміру франшизи.

Для окремих категорій діють знижки чи повернення частини вартості. Умови краще уточнювати безпосередньо в страховій компанії.

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