Прогноз погоди на тиждень у Харківській області з 17 по 23 листопада показує мінливий і дощовий тиждень: синоптики очікують опади одразу чотири дні, а максимальна денна температура сягне +10°, тоді як до понеділка похолодає до +3°.

Попередній тижневий прогноз для регіону вже попереджав, що погода різко зміниться, а новий тиждень з 17 по 23 листопада принесе харків'янам чергову хвилю дощів і помітне похолодання наприкінці періоду.

За прогнозом синоптиків Українського гідрометцентру, упродовж тижня денна температура коливатиметься від +3° до +10°, а нічна - від -2° до +9°.

У вівторок, 17 листопада, у Харківській області очікується хмарна з проясненнями погода без опадів: вдень повітря прогріється до +4°, а вночі похолодає до -2°.

У середу, 18 листопада, стовпчики термометрів вдень підніматимуться до +10° - це найтепліший день тижня, вночі ж буде +3°. Небо залишиться хмарним з проясненнями, і синоптики прогнозують можливі опади.

У четвер, 19 листопада, денна температура втримається на позначці +10°, а вночі суттєво потепліє - до +9°. Хмарно з проясненнями, можливі опади збережуться і цього дня.

У п'ятницю, 20 листопада, вдень очікується +9°, вночі - +3°. Хмарність із проясненнями збережеться, але без опадів.

У суботу, 21 листопада, температура вдень опуститься до +8°, вночі - до +4°. Хмарність стане мінливою, і синоптики знову прогнозують можливі опади.

У неділю, 22 листопада, вдень і вночі тримається однакова позначка - +5°. Цього дня також можливі опади.

У понеділок, 23 листопада, завершальний день тижня принесе похолодання: вдень лише +3°, вночі - 0°. Хмарно з проясненнями, без опадів.

Отже, найтеплішим днем тижня стане середа, 18 листопада, з позначкою +10°, а найхолоднішим - понеділок, 23 листопада, коли вдень буде лише +3°. Перепад температур за тиждень сягне 7°, а опади синоптики прогнозують у середу, четвер, суботу та неділю.

Через часті опади мешканцям області варто мати при собі парасольку та бути обережними за кермом - дороги можуть бути слизькими. А зважаючи на суттєве похолодання наприкінці тижня, слід заздалегідь подбати про тепліший одяг, особливо це стосується людей похилого віку.

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