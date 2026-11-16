Геомагнітна обстановка на Землі залишається спокійною, і за прогнозом Британської геологічної служби найближчими днями нових магнітних бур не очікують.

Магнітні бурі в Україні цього тижня відступили - геомагнітна обстановка на Землі залишається спокійною, і найближчими днями нових сплесків не очікують.

За прогнозом Британської геологічної служби, магнітних бур не буде щонайменше три дні поспіль. Сонячна активність пішла на спад, тож Земля зараз перебуває у спокійній зоні.

Що відбувається на Сонці

Останнім часом геомагнітна активність знизилася, і фахівці не фіксують магнітних бур. Кількість потужних спалахів на Сонці зменшилася, а ті, що трапляються, не спрямовані в бік нашої планети.

У Британській геологічній службі наголошують: геомагнітна обстановка протягом усього прогнозованого періоду загалом залишатиметься спокійною.

Чи може ситуація змінитися

Спокійний період може перерватися, якщо на Сонці раптово станеться потужний спалах, спрямований у бік Землі. Тоді магнітна буря може накрити планету вже через одну-три доби після викиду корональної маси.

Що це означає для метеозалежних

Для людей, які реагують на геомагнітні коливання, спокійний період - нагода перепочити. Під час магнітних бур метеозалежні зазвичай скаржаться на головний біль, слабкість, стрибки тиску та проблеми зі сном. Тепер таких симптомів має бути менше.

Лікарі радять використати ці дні, щоб налагодити режим сну, більше гуляти на свіжому повітрі й пити достатньо води.

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