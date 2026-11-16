Законодавство дозволяє військовослужбовцю зберігати реєстрацію ФОП під час служби, однак самостійно вести підприємницьку діяльність він не може. Натомість його звільняють від низки податків.

Права військових в Україні охоплюють і ведення бізнесу. Законодавство дозволяє військовослужбовцю зберігати державну реєстрацію фізичної особи-підприємця під час служби, однак самостійно займатися підприємництвом у цей період він не може. Про це розповідає «Судово-юридична газета».

Після призову або мобілізації ФОП не треба закривати. Реєстрація лишається чинною, а бізнесом може керувати найнята людина, партнер або довірена особа. Сам військовий в операційну роботу не втручається - це вимога антикорупційного законодавства, яке забороняє поєднувати службу з підприємницькою діяльністю.

Водночас мати дохід від бізнесу не заборонено. Військовослужбовець може лишатися засновником і отримувати прибуток, який приносить справа під керівництвом іншої особи. Головна межа - не брати особистої участі в управлінні ФОП.

Окрема тема - податки. Поки триває служба, ФОП-військовослужбовець звільняється від сплати єдиного внеску (ЄСВ) за себе. Крім того, платники єдиного податку, яких призвали на військову службу під час мобілізації, можуть не платити єдиний податок за весь період служби.

Важливий нюанс: щоб платежі не нараховували автоматично, податкову варто повідомити про службу. Для цього подають заяву довільної форми разом із копією військового квитка або довідкою про призов. Після цього на період служби ФОП не нараховуватимуть обов'язкові платежі.

Що робити військовослужбовцю-ФОП

Не закривати ФОП - закон цього не вимагає.

Призначити довірену особу або найняти менеджера, щоб справа працювала без вашої участі.

Повідомити податкову про мобілізацію: заява плюс військовий квиток або довідка.

Подавати звітність за період служби, за потреби - нульову.

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