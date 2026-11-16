Законодательство разрешает военнослужащему сохранять регистрацию ФОП во время службы, однако самостоятельно вести предпринимательскую деятельность он не может. Зато его освобождают от ряда налогов.

Права военных в Украине касаются и ведения бизнеса. Законодательство разрешает военнослужащему сохранять государственную регистрацию физического лица-предпринимателя во время службы, однако самостоятельно заниматься предпринимательством в этот период он не может. Об этом рассказывает «Судебно-юридическая газета».

После призыва или мобилизации ФОП закрывать не нужно. Регистрация остается действующей, а бизнесом может управлять нанятый человек, партнер или доверенное лицо. Сам военный в операционную работу не вмешивается - это требование антикоррупционного законодательства, которое запрещает совмещать службу с предпринимательской деятельностью.

В то же время иметь доход от бизнеса не запрещено. Военнослужащий может оставаться учредителем и получать прибыль, которую приносит дело под руководством другого лица. Главная граница - не принимать личного участия в управлении ФОП.

Отдельная тема - налоги. Пока длится служба, ФОП-военнослужащий освобождается от уплаты единого взноса (ЕСВ) за себя. Кроме того, плательщики единого налога, которых призвали на военную службу во время мобилизации, могут не платить единый налог за весь период службы.

Важный нюанс: чтобы платежи не начисляли автоматически, налоговую стоит уведомить о службе. Для этого подают заявление произвольной формы вместе с копией военного билета или справкой о призыве. После этого на период службы ФОП не будут начислять обязательные платежи.

Что делать военнослужащему-ФОП

Не закрывать ФОП - закон этого не требует.

Назначить доверенное лицо или нанять менеджера, чтобы дело работало без вашего участия.

Уведомить налоговую о мобилизации: заявление плюс военный билет или справка.

Подавать отчетность за период службы, при необходимости - нулевую.

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