Прогноз погоди на тиждень у Київській області з 17 по 23 листопада обіцяє мінливі умови: синоптики попереджають про опади більшість днів, при цьому вдень повітря прогріється максимум до +11°, а до кінця тижня похолодає до +3°.

Синоптики вже попереджали про затяжні дощі в регіоні минулого тижня, і нова прогнозна карта підтверджує, що волога погода нікуди не зникне. Опади прогнозують одразу у п’ять із семи днів нового тижня, тож киянам та жителям області варто готуватися до мінливої і переважно похмурої погоди.

За прогнозом синоптиків Українського гідрометцентру, денні температури впродовж тижня коливатимуться від +3° до +11°, а нічні — від +1° до +6°.

У вівторок, 17 листопада, у Київській області очікується хмарна погода з можливими опадами. Вдень повітря прогріється до +7°, а вночі охолоне до +5°.

У середу, 18 листопада, синоптики також прогнозують можливі опади на тлі хмарного неба. Стовпчики термометрів вдень підніматимуться до +9°, вночі — до +6°.

Четвер, 19 листопада, стане найтеплішим днем тижня: повітря прогріється до +11° за мінливої хмарності, опадів цього дня не очікується. Вночі похолодає до +5°.

У п’ятницю, 20 листопада, температура утримається на позначці +11° вдень, проте небо затягнуть хмари з проясненнями, і синоптики знову допускають опади. Вночі очікується +4°.

У суботу, 21 листопада, повітря прогріється лише до +7°, хмарно з проясненнями, можливі опади. Вночі температура триматиметься на рівні +6°.

У неділю, 22 листопада, відбудеться відчутне похолодання: вдень не вище +3°, а вночі всього +1°. Цього дня також можливі опади.

Завершиться тиждень у понеділок, 23 листопада: вдень до +4°, вночі до +1°, хмарно з проясненнями, без опадів.

Отже, найтеплішим днем тижня стане четвер, 19 листопада, з температурою +11°, а найпрохолоднішим — неділя, 22 листопада, коли повітря прогріється лише до +3°. Перепад температур за тиждень сягне 8°. Опади синоптики прогнозують у вівторок, середу, п’ятницю, суботу та неділю.

Через часті опади жителям Київської області варто мати при собі парасольку та взуття з гарною протектор-підошвою, а водіям — бути особливо уважними на дорозі через можливу слизькість. А зважаючи на похолодання у вихідні дні, варто вдягатися тепліше, особливо це стосується людей похилого віку та дітей.

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