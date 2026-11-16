Прогноз погоди на тиждень в Одеській області з 17 по 23 листопада показує мінливу хмарність і опади чотири дні поспіль, а максимальна денна температура підніметься до +14°.

Попередній прогноз погоди на Одещині вже попереджав про погіршення погоди, і новий тиждень підтверджує цю тенденцію: з 17 по 23 листопада в Одеській області очікуються мінлива хмарність і опади одразу чотири дні, а температура протягом тижня коливатиметься в межах +8°…+14° вдень.

За прогнозом синоптиків Українського гідрометцентру, денні температури впродовж тижня триматимуться в діапазоні від +8° до +14°, а нічні опускатимуться до +3°…+11°.

У вівторок, 17 листопада, в Одеській області буде хмарно, повітря вдень прогріється до +12°, а вночі охолоне до +10°. Синоптики прогнозують можливі опади.

У середу, 18 листопада, хмарність зміниться проясненнями, денна температура сягне найвищої позначки тижня — +14°, вночі стовпчики термометрів опустяться до +10°. Можливі опади збережуться.

У четвер, 19 листопада, очікується малохмарна погода без опадів: вдень +13°, вночі +9°.

У п’ятницю, 20 листопада, малохмарність збережеться, денна температура утримається на позначці +13°, нічна підніметься до +11°. Синоптики знову прогнозують можливі опади.

У суботу, 21 листопада, хмарність стане мінливою, опадів не прогнозують: вдень повітря прогріється до +12°, вночі охолоне до +8°.

У неділю, 22 листопада, малохмарно і без опадів, проте денна температура помітно знизиться — до +8°, а вночі залишиться на тій самій позначці +8°.

У понеділок, 23 листопада, хмарність зміниться проясненнями, вдень потеплішає до +9°, а вночі стовпчики термометрів опустяться до +3° — це найнижча нічна температура тижня.

Отже, найтеплішим днем тижня стане середа, 18 листопада, з температурою +14°, а найпрохолоднішим — неділя, 22 листопада, коли вдень буде лише +8°. Перепад температур за тиждень становить 6°. Опади синоптики прогнозують у вівторок, середу, п’ятницю та понеділок.

З огляду на часті опади, одеситам варто брати з собою парасольку та бути обережними за кермом через можливу слизьку дорогу. А через нічне похолодання до +3° наприкінці тижня, особливо людям похилого віку, слід одягатися тепліше, зокрема вранці та ввечері.

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