Прогноз погоды на неделю в Одесской области с 17 по 23 ноября показывает переменную облачность и осадки четыре дня подряд, а максимальная дневная температура поднимется до +14°.

Предыдущий прогноз погоды на Одесчине уже предупреждал об ухудшении погоды, и новая неделя подтверждает эту тенденцию: с 17 по 23 ноября в Одесской области ожидаются переменная облачность и осадки сразу четыре дня, а температура в течение недели будет колебаться в пределах +8°…+14° днем.

По прогнозу синоптиков Украинского гидрометцентра, дневные температуры в течение недели будут держаться в диапазоне от +8° до +14°, а ночные будут опускаться до +3°…+11°.

Во вторник, 17 ноября, в Одесской области будет облачно, воздух днем прогреется до +12°, а ночью охладится до +10°. Синоптики прогнозируют возможные осадки.

В среду, 18 ноября, облачность сменится прояснениями, дневная температура достигнет самой высокой отметки недели — +14°, ночью столбики термометров опустятся до +10°. Возможные осадки сохранятся.

В четверг, 19 ноября, ожидается малооблачная погода без осадков: днем +13°, ночью +9°.

В пятницу, 20 ноября, малооблачность сохранится, дневная температура удержится на отметке +13°, ночная поднимется до +11°. Синоптики снова прогнозируют возможные осадки.

В субботу, 21 ноября, облачность станет переменной, осадков не прогнозируют: днем воздух прогреется до +12°, ночью охладится до +8°.

В воскресенье, 22 ноября, малооблачно и без осадков, однако дневная температура заметно снизится — до +8°, а ночью останется на той же отметке +8°.

В понедельник, 23 ноября, облачность сменится прояснениями, днем потеплеет до +9°, а ночью столбики термометров опустятся до +3° — это самая низкая ночная температура недели.

Итак, самым теплым днем недели станет среда, 18 ноября, с температурой +14°, а самым прохладным — воскресенье, 22 ноября, когда днем будет всего +8°. Перепад температур за неделю составляет 6°. Осадки синоптики прогнозируют во вторник, среду, пятницу и понедельник.

Учитывая частые осадки, одесситам стоит брать с собой зонт и быть осторожными за рулем из-за возможной скользкой дороги. А из-за ночного похолодания до +3° в конце недели, особенно людям пожилого возраста, следует одеваться теплее, в частности утром и вечером.

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