У Жашкові суд оштрафував працівника ТЦК на 34 000 гривень за внесення фіктивних відстрочок для 34 чоловіків. Незаконні записи згодом скасували - чоловіки втратили і гроші, і відстрочку.

Відстрочка від мобілізації та військовий облік у «Резерв+» знову нагадали про себе через історію з Черкащини. У Жашкові суд оштрафував працівника ТЦК на 34 000 гривень за внесення до системи фіктивних відстрочок для 34 чоловіків.

Як повідомляє видання «Про все» з посиланням на реєстр судових рішень, схему організувала група людей. Вони підшукували чоловіків, які хотіли уникнути мобілізації, і брали з них гроші.

Начальник ТЦК передавав списки військовозобов'язаних оператору відділення обліку мобілізаційної роботи. Той вносив до системи неправдиві дані. Керівник запевняв підлеглого, що ці чоловіки нібито є працівниками СБУ, тож мають право на відстрочку.

Згодом усі 34 незаконні відстрочки скасували. Тобто чоловіки втратили і гроші, які платили за «послугу», і правовий захист від мобілізації.

Чому фіктивна відстрочка не працює

Дані військового обліку тепер цифровізовані. Після оновлення через «Резерв+» чи ТЦК записи перевіряють, а розбіжності з реальними підставами виявляють під час звірок. Незаконні записи скасовують, а до відповідальності притягують і посадовців, і самих чоловіків.

Підсудний визнав провину і просив не карати його суворо, адже зараз проходить службу в зоні бойових дій. Суд усе одно призначив штраф у 34 000 гривень.

Як оформити відстрочку законно

Підстави визначені законом: інвалідність, троє і більше дітей, догляд за родичами, навчання, бронювання.

Оформити відстрочку можна безкоштовно через ТЦК або подавши документи через «Резерв+».

Статус відстрочки видно в застосунку, а помилки виправляють офіційно, а не «домовляються».

Будь-яка пропозиція «купити» відстрочку чи виправити дані за гроші - це злочин. Сам чоловік ризикує залишитися без грошей і без правової відстрочки, як це сталося з 34 військовозобов'язаними в цій історії.

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