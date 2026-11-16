Прогноз погоды на неделю в Киевской области с 17 по 23 ноября обещает переменчивые условия: синоптики предупреждают об осадках большинство дней, при этом днем воздух прогреется максимум до +11°, а к концу недели похолодает до +3°.

Синоптики уже предупреждали о затяжных дождях в регионе на прошлой неделе, и новая прогнозная карта подтверждает, что влажная погода никуда не исчезнет. Осадки прогнозируют сразу в пять из семи дней новой недели, поэтому киевлянам и жителям области стоит готовиться к переменчивой и преимущественно пасмурной погоде.

По прогнозу синоптиков Украинского гидрометцентра, дневные температуры в течение недели будут колебаться от +3° до +11°, а ночные — от +1° до +6°.

Во вторник, 17 ноября, в Киевской области ожидается облачная погода с возможными осадками. Днем воздух прогреется до +7°, а ночью похолодает до +5°.

В среду, 18 ноября, синоптики также прогнозируют возможные осадки на фоне облачного неба. Столбики термометров днем будут подниматься до +9°, ночью — до +6°.

Четверг, 19 ноября, станет самым теплым днем недели: воздух прогреется до +11° при переменной облачности, осадков в этот день не ожидается. Ночью похолодает до +5°.

В пятницу, 20 ноября, температура удержится на отметке +11° днем, однако небо затянет облаками с прояснениями, и синоптики снова допускают осадки. Ночью ожидается +4°.

В субботу, 21 ноября, воздух прогреется лишь до +7°, облачно с прояснениями, возможны осадки. Ночью температура будет держаться на уровне +6°.

В воскресенье, 22 ноября, произойдет заметное похолодание: днем не выше +3°, а ночью всего +1°. В этот день также возможны осадки.

Завершится неделя в понедельник, 23 ноября: днем до +4°, ночью до +1°, облачно с прояснениями, без осадков.

Таким образом, самым теплым днем недели станет четверг, 19 ноября, с температурой +11°, а самым прохладным — воскресенье, 22 ноября, когда воздух прогреется лишь до +3°. Перепад температур за неделю достигнет 8°. Осадки синоптики прогнозируют во вторник, среду, пятницу, субботу и воскресенье.

Из-за частых осадков жителям Киевской области стоит иметь при себе зонт и обувь с хорошей протекторной подошвой, а водителям — быть особенно внимательными на дороге из-за возможной скользкости. А учитывая похолодание в выходные дни, стоит одеваться теплее, особенно это касается пожилых людей и детей.

Ранее Politeka сообщала, синоптики предупредили о дождях: прогноз погоды на неделю в Киевской области с 15 по 21 ноября.

Также Politeka сообщала, синоптики предупредили о дождях: прогноз погоды на неделю в Киевской области с 14 по 20 ноября.

Как сообщала Politeka, Киевскую область накроют дожди и ночные заморозки: синоптики дали прогноз погоды на неделю с 13 по 19 ноября.