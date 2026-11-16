Подорожчання проїзду в Миколаєві та Сумах вже діє з 14 листопада. У Сумах приватні маршрутки подорожчали з 15 до 20 гривень, а в більшості комунальних автобусів Миколаєва проїзд тепер коштує 25 гривень.
Нові тарифи в Миколаєві стосуються комунального транспорту. Автобуси возять пасажирів за 25 гривень, а електротранспорт, тобто трамваї та тролейбуси, коштує 20 гривень за поїздку.
Що змінилося в Сумах
У Сумах новий тариф запрацював також із 14 листопада. Приватні маршрутки тепер беруть 20 гривень за поїздку замість попередніх 15 гривень.
Подорожчання на 5 гривень стосується всіх приватних перевізників міста і діє на всіх маршрутах.
Скільки тепер платити
Із 14 листопада у Сумах у приватних маршрутках проїзд коштує 20 гривень. У Миколаєві комунальний автобус обійдеться в 25 гривень, а трамвай чи тролейбус - у 20 гривень.
Окремо в Миколаєві розглядали підвищення проїзду в приватних маршрутках до 35 гривень, але це рішення тимчасово поставили на паузу.
Раніше Politeka повідомляла, подорожчання проїзду в Миколаєві: скільки доведеться платити за автобуси та електротранспорт.