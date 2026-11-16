З 14 листопада проїзд подорожчав одразу у двох містах: у Сумах приватні маршрутки тепер коштують 20 гривень замість 15, а в більшості комунальних автобусів Миколаєва проїзд виріс до 25 гривень.

Подорожчання проїзду в Миколаєві та Сумах вже діє з 14 листопада. У Сумах приватні маршрутки подорожчали з 15 до 20 гривень, а в більшості комунальних автобусів Миколаєва проїзд тепер коштує 25 гривень.

Нові тарифи в Миколаєві стосуються комунального транспорту. Автобуси возять пасажирів за 25 гривень, а електротранспорт, тобто трамваї та тролейбуси, коштує 20 гривень за поїздку.

Що змінилося в Сумах

У Сумах новий тариф запрацював також із 14 листопада. Приватні маршрутки тепер беруть 20 гривень за поїздку замість попередніх 15 гривень.

Подорожчання на 5 гривень стосується всіх приватних перевізників міста і діє на всіх маршрутах.

Скільки тепер платити

Із 14 листопада у Сумах у приватних маршрутках проїзд коштує 20 гривень. У Миколаєві комунальний автобус обійдеться в 25 гривень, а трамвай чи тролейбус - у 20 гривень.

Окремо в Миколаєві розглядали підвищення проїзду в приватних маршрутках до 35 гривень, але це рішення тимчасово поставили на паузу.

Раніше Politeka повідомляла, подорожчання проїзду в Миколаєві: скільки доведеться платити за автобуси та електротранспорт.