С 14 ноября проезд подорожал сразу в двух городах: в Сумах частные маршрутки теперь стоят 20 гривен вместо 15, а в большинстве коммунальных автобусов Николаева проезд вырос до 25 гривен.

Подорожание проезда в Николаеве и Сумах уже действует с 14 ноября. В Сумах частные маршрутки подорожали с 15 до 20 гривен, а в большинстве коммунальных автобусов Николаева проезд теперь стоит 25 гривен.

Новые тарифы в Николаеве касаются коммунального транспорта. Автобусы возят пассажиров за 25 гривен, а электротранспорт, то есть трамваи и троллейбусы, стоит 20 гривен за поездку.

Что изменилось в Сумах

В Сумах новый тариф начал действовать также с 14 ноября. Частные маршрутки теперь берут 20 гривен за поездку вместо прежних 15 гривен.

Подорожание на 5 гривен касается всех частных перевозчиков города и действует на всех маршрутах.

Сколько теперь платить

С 14 ноября в Сумах в частных маршрутках проезд стоит 20 гривен. В Николаеве коммунальный автобус обойдется в 25 гривен, а трамвай или троллейбус - в 20 гривен.

Отдельно в Николаеве рассматривали повышение проезда в частных маршрутках до 35 гривен, но это решение временно поставили на паузу.

Ранее Politeka сообщала, подорожание проезда в Николаеве: сколько придется платить за автобусы и электротранспорт.