Подорожание проезда в Николаеве и Сумах уже действует с 14 ноября. В Сумах частные маршрутки подорожали с 15 до 20 гривен, а в большинстве коммунальных автобусов Николаева проезд теперь стоит 25 гривен.
Новые тарифы в Николаеве касаются коммунального транспорта. Автобусы возят пассажиров за 25 гривен, а электротранспорт, то есть трамваи и троллейбусы, стоит 20 гривен за поездку.
Что изменилось в Сумах
В Сумах новый тариф начал действовать также с 14 ноября. Частные маршрутки теперь берут 20 гривен за поездку вместо прежних 15 гривен.
Подорожание на 5 гривен касается всех частных перевозчиков города и действует на всех маршрутах.
Сколько теперь платить
С 14 ноября в Сумах в частных маршрутках проезд стоит 20 гривен. В Николаеве коммунальный автобус обойдется в 25 гривен, а трамвай или троллейбус - в 20 гривен.
Отдельно в Николаеве рассматривали повышение проезда в частных маршрутках до 35 гривен, но это решение временно поставили на паузу.
Ранее Politeka сообщала, подорожание проезда в Николаеве: сколько придется платить за автобусы и электротранспорт.