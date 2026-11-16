Прилади в режимі очікування цілодобово тягнуть електроенергію і «накручують» від 5% до 10% рахунку за світло. Розповідаємо, які з них споживають найбільше і як це зупинити.

Економія електроенергії вдома починається не з плити, а зі звичайної розетки. Як пояснює видання sud.ua, українці платять за світло навіть тоді, коли вся техніка в домі вимкнена: прилади в режимі очікування цілодобово тягнуть енергію.

Це так зване фантомне навантаження, або стандбай-споживання. За різними оцінками, воно забирає від 5% до 10% домашнього рахунку за електроенергію. Один прилад споживає нібито копійки, але коли таких вимкнених споживачів у квартирі десятки, за рік виходить вагома сума.

Які прилади найбільше «крадуть» кіловати

Найбільший нічний споживач - це телевізійна приставка для цифрового чи супутникового ТБ. У стандбаї вона може брати від 10 до 25 Вт, а моделі з постійним записом ефіру - до 30-45 Вт безперервно. Саме вона часто стає головним винуватцем роздутого рахунку.

Телевізори в режимі очікування споживають від 0,5 до 3 Вт заради індикатора й датчика пульта. Старі кінескопні моделі могли їсти до 10-15 Вт. Мікрохвильовка з годинником бере близько 2-4 Вт, кавомашина з таймером - 0,5-1 Вт.

Окрему статтю витрат складають зарядні пристрої. Блок живлення без телефона в розетці споживає 0,1-0,5 Вт, але підключений повністю заряджений смартфон - уже 1-3 Вт. Помножте на кілька зарядок у родині, і за рік набігає помітна сума.

Типові тихі споживачі - комп'ютер у режимі сну (1-5 Вт), принтер у стандбаї (1-6 Вт), ігрова консоль у режимі швидкого увімкнення (10-15 Вт) і роутер (5-10 Вт). Роутер краще не вимикати, інакше зникне домашній інтернет.

Як зекономити та не платити зайве

Найпростіше - вимикати з розетки те, чим не користуєтеся щодня: зарядки, кавомашини, принтери, ігрові консолі. Вмикайте їх лише тоді, коли вони справді потрібні.

Користуйтеся подовжувачами з кнопкою, щоб одним рухом знеструмлювати кілька приладів.

Для техніки, що працює за графіком, ставте розумні розетки або таймери: вони вимикатимуть живлення вночі й у вашу відсутність.

Не лишайте зарядку в розетці, коли телефон уже заряджений.

На що звернути увагу при покупці

Купуючи нову техніку, дивіться у характеристиках параметр «споживання в режимі очікування» (standby power). У хороших сучасних приладів він не перевищує 0,5 Вт. При виборі приставки зверніть увагу, чи можна вимкнути постійний запис - саме він найбільший їдок ватів.

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