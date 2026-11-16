Дружина або чоловік військовослужбовця має право піти у щорічну відпустку тоді, коли зручно, навіть якщо це не передбачено графіком. Крім того, роботодавець зобов'язаний оплачувати лікарняні, а за рішенням підприємства таким працівникам можуть надавати матеріальну допомогу.

Виплати військовим у тилу і турботу про їхні родини закон не залишає без уваги. Дружина чи чоловік військовослужбовця має кілька трудових гарантій, які роботодавець зобов'язаний виконувати.

Про них нагадує «Судово-юридична газета». Йдеться про відпустку поза графіком, оплачені лікарняні та можливість матеріальної допомоги.

Відпустка у зручний час

Член родини військовослужбовця може взяти щорічну відпустку тоді, коли йому зручно, навіть якщо це не вписано у графік відпусток. Роботодавець не має права відмовити з посиланням на затверджений графік.

Такий порядок закріплено у статті 77 Кодексу законів про працю та у законі «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців і членів їх сімей».

Лікарняні оплачуються

Лікарняний члену родини військового оплачують за загальними правилами. Перші п'ять днів компенсує роботодавець, решту виплачує Пенсійний фонд України.

Розмір оплати залежить від страхового стажу: до 3 років - 50% середньої зарплати, від 3 до 5 років - 60%, від 5 до 8 років - 70%, а понад 8 років - 100%.

Матеріальна допомога

Окремо підприємство може виплачувати матеріальну допомогу на лікування, сімейні обставини чи народження дитини. Таку виплату прописують у колективному договорі або положенні про оплату праці.

Мобілізованому працівнику закон гарантує збереження робочого місця, посади і середнього заробітку на весь час служби. Це прописано у статті 119 КЗпП.

Як оформити відпустку та допомогу

Для відпустки поза графіком пишуть заяву і додають документ, що підтверджує статус члена родини військовослужбовця. Це може бути свідоцтво про шлюб або довідка з військової частини.

Лікарняний оформлюють як завжди через сімейного лікаря. Додаткових довідок для роботодавця не потрібно.

Матеріальну допомогу варто уточнити у відділі кадрів або бухгалтерії. Якщо виплата передбачена колдоговором, достатньо заяви на ім'я керівника.

Родина військового не має залишатися сам на сам із побутовими турботами. Відпустка у зручний час, оплачені лікарняні й матеріальна допомога - це те, на що можна розраховувати вже зараз.

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