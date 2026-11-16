Готівковий долар в обмінниках нині тримається біля 45,83 грн/$, євро - біля 50,80 грн/€. Фінансові експерти пояснили, чи варто зараз скуповувати валюту та чим вигідніше замінити долари «під матрацом».

Курс долара в Україні знову став головним питанням для тих, хто тримає гривневі заощадження. Станом на 16 листопада готівковий долар в обмінниках тримається біля позначки 45,83 грн/$, а європейська валюта - 50,80 грн/€. Багато українців знову замислилися, чи не пора переводити всі вільні гривні у долари, про що пише видання «Час-Дій».

Звичка переводити всі заощадження у валюту здається найнадійнішим способом зберегти гроші під час війни. Проте фінансові аналітики застерігають від таких прямолінійних рішень і радять не тримати абсолютно всі гроші виключно у готівковій валюті.

Фінансовий експерт Андрій Шевчишин пояснює: купувати валюту безперечно варто, але це інструмент переважно для «довгої гри». Головний мінус доларів «під матрацом» у тому, що вони не приносять жодного пасивного доходу і теж потроху знецінюються через глобальну світову інфляцію.

Тому тримати у валюті експерт радить лише частину своєї фінансової подушки. Решту вільних грошей краще змусити працювати.

Що буде з курсом далі

Фінансисти уникають точних цифр на конкретні дати, але загальний прогноз зводиться до одного: на українців чекає помірна і поступова девальвація гривні. Банкір Тарас Лєсовий запевняє, що катастрофічних і неконтрольованих стрибків курсу не передбачається.

Головне правило від експертів - не піддаватися паніці і не скуповувати валюту на емоціях під час пікових значень курсу. Купувати долари на піку дорожнечі майже завжди невигідно.

Як розподілити заощадження

Замість того щоб просто складувати готівку, експерти радять звернути увагу на інструменти з гарантованим прибутком. Найефективніші альтернативи долару зараз - строкові гривневі депозити та державні облігації (ОВДП).

Відсотки за ними здатні перекрити і помірну девальвацію, і поточну інфляцію. Найбільш збалансований підхід виглядає так: частину капіталу переводимо у тверду валюту на далеке майбутнє, а іншу вкладаємо в ОВДП чи депозити, щоб гроші приносили стабільний пасивний дохід уже сьогодні.

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