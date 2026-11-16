Наличный доллар в обменниках сейчас держится около 45,83 грн/$, евро - около 50,80 грн/€. Финансовые эксперты объяснили, стоит ли сейчас скупать валюту и чем выгоднее заменить доллары «под матрасом».

Курс доллара в Украине снова стал главным вопросом для тех, кто держит гривневые сбережения. По состоянию на 16 ноября наличный доллар в обменниках держится около отметки 45,83 грн/$, а европейская валюта - 50,80 грн/€. Многие украинцы снова задумались, не пора ли переводить все свободные гривны в доллары, пишет издание «Час-Дій».

Привычка переводить все сбережения в валюту кажется самым надежным способом сохранить деньги во время войны. Однако финансовые аналитики предостерегают от таких прямолинейных решений и советуют не держать абсолютно все деньги исключительно в наличной валюте.

Финансовый эксперт Андрей Шевчишин объясняет: покупать валюту, безусловно, стоит, но это инструмент преимущественно для «длинной игры». Главный минус долларов «под матрасом» в том, что они не приносят никакого пассивного дохода и тоже понемногу обесцениваются из-за глобальной мировой инфляции.

Поэтому держать в валюте эксперт советует лишь часть своей финансовой подушки. Остальные свободные деньги лучше заставить работать.

Что будет с курсом дальше

Финансисты избегают точных цифр на конкретные даты, но общий прогноз сводится к одному: украинцев ждет умеренная и постепенная девальвация гривны. Банкир Тарас Лесовой уверяет, что катастрофических и неконтролируемых скачков курса не предвидится.

Главное правило от экспертов - не поддаваться панике и не скупать валюту на эмоциях во время пиковых значений курса. Покупать доллары на пике дороговизны почти всегда невыгодно.

Как распределить сбережения

Вместо того чтобы просто складировать наличные, эксперты советуют обратить внимание на инструменты с гарантированной прибылью. Самые эффективные альтернативы доллару сейчас - срочные гривневые депозиты и государственные облигации (ОВГЗ).

Проценты по ним способны перекрыть и умеренную девальвацию, и текущую инфляцию. Самый сбалансированный подход выглядит так: часть капитала переводим в твердую валюту на далекое будущее, а другую вкладываем в ОВГЗ или депозиты, чтобы деньги приносили стабильный пассивный доход уже сегодня.

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