Чтобы работника не лишили бронирования, его начисленная зарплата должна составлять не менее 20 000 гривен в месяц. Тем, кто получает меньше, отсрочку от мобилизации могут отменить.

Правила бронирования от мобилизации в Украине теперь зависят и от зарплаты: чтобы отсрочку не отменили, работник критически важного предприятия должен ежемесячно получать не меньше установленного государством порога. Если начисленная сумма окажется ниже, бронирование могут аннулировать.

Критической считается зарплата в 20 000 гривен в месяц - это ровно 2,5 минимальной зарплаты, которая сегодня составляет 8 000 гривен. Именно такой порог закреплен в порядке бронирования, утвержденном Кабмином.

Замысел простой: государство не хочет бронировать людей, которым формально платят копейки, а остальное выдают в конверте. Поэтому проверяют именно начисленную зарплату, с которой уплачен ЕСВ, а не сумму на руки.

Это значит, что оформить бронирование формально, на работника с минималкой, не получится. Требование касается всех, кого вносят в списки забронированных, независимо от должности.

Как государство видит вашу зарплату

Данные о начислениях берутся из отчетов, которые работодатель подает в Пенсионный фонд. Именно по ним Минэкономики видит, сколько на самом деле получает человек, которого предлагают забронировать.

Главный риск в том, что для аннулирования достаточно даже одного месяца, когда зарплата была ниже 20 000 гривен. Если такой факт обнаружат во время мониторинга, работника могут исключить из списка забронированных, а саму отсрочку - отменить.

Что делать, если зарплата ниже порога

Первое - проверьте в бухгалтерии, какую сумму вам реально начисляют. Если она меньше 20 000 гривен, стоит поговорить с работодателем об официальном повышении, ведь именно он отвечает за актуальность данных в реестре.

Второе - после изменений проверьте свой статус в приложении Резерв+, куда подтягивается информация об отсрочке. Там должна быть актуальная отметка о бронировании.

Если бронирование все же аннулировали, человек возвращается на общий воинский учет и может получить повестку. Поэтому за начислениями лучше следить заранее, не дожидаясь, пока отсрочка исчезнет.

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