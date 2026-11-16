Украинские пенсионеры могут увеличить свои ежемесячные выплаты даже после выхода на пенсию. Для этого стоит пересмотреть данные о заработной плате и стаже, которые учитывались при назначении пенсии, и подтвердить более высокие заработки за отдельные годы.

Размер пенсии в Украине зависит от зарплаты и стажа, которые учитывались при ее назначении. Однако на выплаты можно повлиять даже после выхода на заслуженный отдых, если пересмотреть эти данные и подтвердить более высокие заработки за отдельные годы трудовой деятельности.

Для расчета пенсии учитывают и количество отработанных лет, и уровень дохода в отдельные периоды. Поэтому граждане, которые могут подтвердить более высокую зарплату за конкретные годы, имеют право обратиться в Пенсионный фонд с заявлением о перерасчете.

Чаще всего перерасчет дает ощутимый результат для периодов работы до внедрения персонифицированного учета. Если архивные справки свидетельствуют о значительно более высокой зарплате, чем та, что была учтена ранее, это может заметно увеличить итоговый размер пенсии, поясняют в материале «Первого бизнесового».

Для проведения перерасчета необходимо подать в Пенсионный фонд документы, подтверждающие заработок и другие обстоятельства, которые могут влиять на расчет. После проверки сведений специалисты принимают решение о пересмотре суммы выплат.

Что делать, если Пенсионный фонд отказал

Отказ ПФУ не всегда является окончательным решением. Пенсионер имеет право требовать повторного рассмотрения документов, подать жалобу или защищать свои интересы в судебном порядке, если считает, что его права нарушены.

Как проверить свое пенсионное дело

В материале «Первого бизнесового» советуют периодически проверять пенсионное дело на наличие ошибок или неучтенных периодов работы. Даже незначительные неточности могут влиять на сумму выплат в течение многих лет, поэтому вовремя поданные подтверждающие документы позволяют повысить ежемесячный доход без ожидания новых государственных программ или очередной индексации пенсий.

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