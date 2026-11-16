Українські пенсіонери можуть збільшити свої щомісячні виплати навіть після виходу на пенсію. Для цього варто переглянути дані про заробітну плату та стаж, які враховувалися під час призначення пенсії, і підтвердити вищі заробітки за окремі роки.

Розмір пенсії в Україні залежить від зарплати і стажу, які враховувалися під час її призначення. Утім, на виплати можна вплинути навіть після виходу на заслужений відпочинок, якщо переглянути ці дані та підтвердити вищі заробітки за окремі роки трудової діяльності.

Для розрахунку пенсії враховують і кількість відпрацьованих років, і рівень доходу в окремі періоди. Тож громадяни, які можуть підтвердити вищу зарплату за конкретні роки, мають право звернутися до Пенсійного фонду із заявою про перерахунок.

Найчастіше перерахунок дає відчутний результат для періодів роботи до впровадження персоніфікованого обліку. Якщо архівні довідки засвідчують значно вищу зарплату, ніж та, що була врахована раніше, це може помітно збільшити остаточний розмір пенсії, пояснюють у матеріалі «Першого бізнесового».

Для проведення перерахунку потрібно подати до Пенсійного фонду документи, які підтверджують заробіток та інші обставини, що можуть впливати на розрахунок. Після перевірки відомостей спеціалісти ухвалюють рішення про перегляд суми виплат.

Що робити, якщо Пенсійний фонд відмовив

Відмова ПФУ не завжди є остаточним рішенням. Пенсіонер має право вимагати повторного розгляду документів, подати скаргу або захищати свої інтереси у судовому порядку, якщо вважає, що його права порушені.

Як перевірити свою пенсійну справу

У матеріалі «Першого бізнесового» радять періодично перевіряти пенсійну справу на наявність помилок чи неврахованих періодів роботи. Навіть незначні неточності можуть впливати на суму виплат протягом багатьох років, тому своєчасно подані підтверджувальні документи дають змогу підвищити щомісячний дохід без очікування нових державних програм чи чергової індексації пенсій.

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