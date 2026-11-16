У вівторок, 17 листопада, геомагнітне поле Землі може стати неспокійним: синоптики не виключають магнітну бурю рівня G1, яка триватиме до двох діб. Понеділок, 16 листопада, минає спокійно.

Магнітні бурі в листопаді повертаються. Синоптики попередили, що вже у вівторок, 17 листопада, магнітосфера Землі може стати неспокійною - не виключена магнітна буря рівня G1, яка триватиме до двох діб.

Понеділок, 16 листопада, минає спокійно. Як повідомляє Новини.LIVE з посиланням на дані Meteoprog, магнітних бурь цього дня не прогнозують: стан геомагнітного поля коливатиметься в безпечних межах - від повністю спокійного до нестабільного рівня. Такі показники вважаються нормою.

За останню добу астрономи фіксували переважно низьку активність Сонця. За 24 години на світилі сталося лише три спалахи класу C - вони занадто слабкі, щоб вплинути на земні процеси, тож для людей минають непомітно.

Але вже 17 листопада ситуація може змінитися. Вчені не виключають магнітної бурі рівня G1 - найслабшої за класифікацією, проте достатньої, щоб метеозалежні люди відчули нездужання. Прогнозують, що вона може протриматися близько двох діб.

Крім того, фахівці застерігають про збереження ймовірності потужнішого спалаху класу M. Якщо він станеться, геомагнітний фон може стати ще більш збудженим, тож метеочутливим людям радять стежити за оновленнями прогнозу.

Як пережити магнітну бурю

Загалом у листопаді 2026 року синоптики не очікують потужних і затяжних магнітних бурь. Однак через мінливу сонячну активність метеозалежним радять бути обережними у дні підвищеного геомагнітного фону.

У дні магнітних бурь лікарі рекомендують більше відпочивати, пити достатньо води, уникати важкої їжі та алкоголю. Людям із серцево-судинними хворобами варто тримати під рукою звичні ліки й не пропускати їх прийом.

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