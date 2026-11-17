Обмінники не мають права відмовляти через номінал чи рік випуску, але є одна категорія доларових банкнот, яку не прийме жоден пункт обміну. Розповідаємо, які саме купюри в «чорному списку» та що з ними робити.

Курс долара в Україні лишається темою, яка хвилює багатьох, але є ситуації, коли навіть наявну валюту не вдається обміняти. Йдеться про купюри, які втратили статус платіжного засобу. Як пояснює Новини.LIVE з посиланням на uscurrency.gov, одне видання таких банкнот жоден обмінний пункт не візьме.

В Україні дозволено обмінювати лише купюри іноземної валюти, які не втратили статус платіжного засобу. Політика уряду США передбачає, що чинними лишаються всі долари, випущені Федеральною резервною системою після 1914 року.

Які долари потрапили до «чорного списку»

Жоден обмінний пункт в Україні не прийме доларові купюри, надруковані до 1914 року. Саме вони втратили статус платіжного засобу, тож обміняти їх напряму неможливо.

Водночас дата випуску для решти купюр значення не має. Навіть дуже стару банкноту, надруковану після 1914 року, можна обміняти на гроші нового зразка. Для цього знадобиться надіслати валюту до США через процедуру інкасо.

У Національному банку підтвердили: фінансовим установам заборонено встановлювати будь-які обмеження на купівлю-продаж готівки через номінал або рік емісії. Тобто відмова «бо купюра стара» без належної підстави є порушенням.

Що робити, якщо обмінник відмовив безпідставно

Якщо купюра випущена після 1996 року, обмінний пункт зобов'язаний її прийняти. Про відмови без законних підстав варто повідомляти до Національного банку.

Для цього можна звернутися до НБУ з описом ситуації: назвою й адресою обмінника, датою та деталями відмови. Це стосується випадків, коли відмовляють саме через рік випуску чи номінал, а не через стан купюри.

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