Отримати статус учасника бойових дій (УБД) у 2026 році стало простіше: у багатьох випадках його надають автоматично за даними військової частини. Розповідаємо, хто має право, скільки розглядають документи та що робити, якщо інформації в реєстрі немає.

Надбавка до пенсії УБД - лише одна з пільг, які відкриває статус учасника бойових дій. Щоб ними скористатися, військовослужбовцю спершу треба оформити сам статус. Порядок його отримання у 2026 році нагадує ШТАБ.INFO.

Право на статус УБД мають військовослужбовці, які брали безпосередню участь у бойових діях. Йдеться про тих, хто виконував завдання із захисту України. Окремі категорії добровольців, іноземців та осіб без громадянства теж можуть його отримати.

Для військових, які захищають країну з лютого 2022 року, мінімальної кількості днів участі в боях не встановлено. Головна умова - документальне підтвердження виконання бойових завдань.

Як отримати статус УБД

У багатьох випадках заяву подавати не потрібно. Відомості про участь у бойових завданнях передає військова частина. Уповноважена особа вносить їх до Єдиного державного реєстру ветеранів війни, після чого статус можуть надати автоматично.

Якщо інформації в реєстрі немає, військовослужбовець звертається самостійно. Доступні такі способи:

подати заяву до відповідної комісії;

скористатися порталом «Дія»;

надіслати документи поштою;

звернутися до ТЦК та СП у випадках, передбачених законом.

Після звільнення зі служби порядок звернення залежить від обставин і місця проходження військової служби.

Які документи потрібні

Щоб підтвердити безпосередню участь у бойових завданнях, використовують документи військової частини. Серед них:

бойові донесення;

журнали бойових дій;

вахтові журнали;

польотні листи;

матеріали службових розслідувань щодо поранень, контузій або каліцтв.

Також може знадобитися довідка про безпосередню участь у заходах із забезпечення оборони України. Перелік документів залежить від категорії заявника. Для добровольців та інших осіб діють окремі правила підтвердження участі в захисті держави.

Скільки розглядають документи

Коли документи розглядає відповідна комісія, строк ухвалення рішення становить до 30 днів. Після позитивного рішення інформацію вносять до Єдиного державного реєстру ветеранів війни. Людина отримує посвідчення учасника бойових дій та нагрудний знак.

Підтвердити наявність статусу можна витягом з реєстру. Його видають у центрі надання адміністративних послуг - ЦНАП. Витяг потрібен під час оформлення державних пільг.

Варто пам'ятати: 23 жовтня 2026 року набрали чинності зміни до порядку надання статусу УБД. Їх затвердили постановою Кабінету Міністрів України №1305 від 21 жовтня 2026 року. Тому перед поданням документів краще перевірити актуальні вимоги. Додаткову інформацію публікують на платформі «Ветеран PRO» та на сайті Міністерства у справах ветеранів України.

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