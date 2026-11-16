Получить статус участника боевых действий (УБД) в 2026 году стало проще: во многих случаях его присваивают автоматически по данным воинской части. Рассказываем, кто имеет право, сколько рассматривают документы и что делать, если данных в реестре нет.

Надбавка к пенсии УБД - только одна из льгот, которые открывает статус участника боевых действий. Чтобы ими воспользоваться, военнослужащему сначала нужно оформить сам статус. Порядок его получения в 2026 году напоминает ШТАБ.INFO.

Право на статус УБД имеют военнослужащие, которые принимали непосредственное участие в боевых действиях. Речь идет о тех, кто выполнял задачи по защите Украины. Отдельные категории добровольцев, иностранцев и лиц без гражданства тоже могут его получить.

Для военных, которые защищают страну с февраля 2022 года, минимальное количество дней участия в боях не установлено. Главное условие - документальное подтверждение выполнения боевых задач.

Как получить статус УБД

Во многих случаях подавать заявление не нужно. Сведения об участии в боевых задачах передает воинская часть. Уполномоченное лицо вносит их в Единый государственный реестр ветеранов войны, после чего статус могут присвоить автоматически.

Если информации в реестре нет, военнослужащий обращается самостоятельно. Доступны такие способы:

подать заявление в соответствующую комиссию;

воспользоваться порталом «Дія»;

отправить документы по почте;

обратиться в ТЦК и СП в случаях, предусмотренных законом.

После увольнения со службы порядок обращения зависит от обстоятельств и места прохождения военной службы.

Какие документы нужны

Чтобы подтвердить непосредственное участие в боевых задачах, используют документы воинской части. Среди них:

боевые донесения;

журналы боевых действий;

вахтенные журналы;

полетные листы;

материалы служебных расследований о ранениях, контузиях или увечьях.

Также может понадобиться справка о непосредственном участии в мероприятиях по обеспечению обороны Украины. Перечень документов зависит от категории заявителя. Для добровольцев и других лиц действуют отдельные правила подтверждения участия в защите государства.

Сколько рассматривают документы

Когда документы рассматривает соответствующая комиссия, срок принятия решения составляет до 30 дней. После положительного решения информацию вносят в Единый государственный реестр ветеранов войны. Человек получает удостоверение участника боевых действий и нагрудный знак.

Подтвердить наличие статуса можно выпиской из реестра. Ее выдают в центре предоставления административных услуг - ЦПАУ. Выписка нужна при оформлении государственных льгот.

Стоит помнить: 23 октября 2026 года вступили в силу изменения в порядок предоставления статуса УБД. Их утвердили постановлением Кабинета Министров Украины №1305 от 21 октября 2026 года. Поэтому перед подачей документов лучше проверить актуальные требования. Дополнительную информацию публикуют на платформе «Ветеран PRO» и на сайте Министерства по делам ветеранов Украины.

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