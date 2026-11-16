На улицах украинских городов до сих пор можно встретить военных на костылях, которые просят деньги. В Министерстве по делам ветеранов объяснили, почему так происходит, и рассказали, как правильно помочь.

Помощь ветеранам в Украине постепенно становится доступнее, но на улицах до сих пор можно встретить военных на костылях, которые просят деньги. В Министерстве по делам ветеранов объяснили, почему так происходит и как действовать, если вы хотите помочь.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал министр по делам ветеранов Виталий Ким.

Что делать, если хотите помочь военному

Гражданскому человеку, который увидел военного и хочет помочь, советуют прежде всего обратиться в министерство. Там подскажут, как действовать, и передадут военного туда, где ему могут оказать нужную поддержку.

"Есть государственные программы, общественные организации, Министерство социальной политики. Но в любом случае это возможно только с согласия самого человека", - подчеркивает Виталий Ким.

Дальше нужно найти того, кто может физически приехать и решить проблему. Это может быть специалист по сопровождению ветеранов или представитель соответствующей организации.

Почему военные до сих пор просят помощи на улицах

В Украине уже заканчивается пятый год активной фазы войны, но на улицах до сих пор видят военных на костылях, которые просят деньги. Эти люди говорят, что не знают, куда обращаться за помощью.

"По большей части проблема в том, что люди не знают о существовании программ помощи и куда обращаться. Это на самом деле проблема не военных, а наша. Мы должны доводить до них эту информацию", - объяснил глава ведомства.

Как действовать пошагово

Обратиться в Министерство по делам ветеранов - там подскажут, как помочь конкретному человеку.

Помощь возможна только с согласия самого военного.

Далее найти специалиста по сопровождению ветеранов или представителя организации, который приедет на место.

Привлечь государственные программы, общественные организации или Министерство социальной политики.

В качестве примера привели США. Там действует около 45 тысяч общественных организаций, многие из которых небольшие - по два-три человека. Они забирали ветеранов домой, одевали, обували и помогали найти работу, когда государство не справлялось.

"Наша стратегия - начинать с тех, кому тяжелее всего: кто не знает, не умеет, не понимает и нуждается в помощи", - добавил министр.

"Многих ветеранов и военных уже забрали с улиц, но этот процесс постоянный. Поэтому, к сожалению, вы еще встречаете их там", - пояснил Ким.

К слову, с начала полномасштабной войны более 44 тысяч человек в Украине получили протезы по государственной программе. Она покрывает все этапы - от изготовления изделия до реабилитационных занятий и технических осмотров.

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